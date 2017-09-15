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Dışişleri Bakanlığı: Astana'da mutabakatın hayata geçirilmesinde Türkiye, belirleyici rol oynamıştır

Dışişleri Bakanlığı : (Astana toplantısında) Türkiye, İdlip çatışmasızlık bölgesine ilişkin müzakere süreci boyunca, muhalefetin garantörü sıfatıyla sahadaki muhalif grupların yaklaşım ve değerlendirmelerini de dikkate alarak mutabakatın hayata geçirilmesinde belirleyici rol oynamıştır.'

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