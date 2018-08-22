Dışişleri Bakanlığı: Darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına müsaade edilmemeli Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Danıştayı'nın kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.