Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in iddiaları gerçek dışı ve ciddiyetsiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail İç İstihbarat Ajansınca basına servis edilen iddiaların 'gerçek dışı ve ciddiyetsiz olduğunu' bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail’de gözaltına alınıp serbest bırakılan Cemil Tekeli’den alındığı iddia edilen ifadelere dayanılarak İsrail İç İstihbarat Ajansınca basına servis edilen iddialara tepki gösterdi.

İddialarla ilgili soruya cevabında Aksoy, "Gözaltına alınan vatandaşımızdan hangi koşullarda alındığı belirsiz bazı ifadelere dayanılarak ortaya atılan gerçek dışı ve ciddiyetsiz iddiaları reddediyoruz. Türkiye'nin kendi topraklarında, başka bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atacak bir faaliyete izin vermesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekeli, Kudüs programına katıldıktan sonra 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken, Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail'de askeri cezaevinde tutulan Tekeli, 11 Şubat'ta serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.

İsrail, Tekeli hakkındaki soruşturmada, Hamas’ın askeri ve finansal açıdan güçlenmesi için bazı şirketler üzerinden ve doğrudan Hamas yetkililerine destek sağlandığı bulgusuna ulaşıldığını iddia etmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Org. Akar´ı karşısında gören askerin heyecanı kameraya böyle yansıdı

Org. Akar´ı karşısında gören askerin heyecanı kameraya böyle yansıdı

Sultan Abdülhamid Han'ın 33 yıllık iktidarı

Sultan Abdülhamid Han'ın 33 yıllık iktidarı

Bir anda milyarder oldu

Bir anda milyarder oldu

Paha biçilmez tabutun içinde böyle çığlık atmış

Paha biçilmez tabutun içinde böyle çığlık atmış

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA