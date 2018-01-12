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Türkiye İsrail'in yasa dışı yerleşim planını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki yerleşimlerde yeni konutlar inşa etme sürecini şiddetle kınadı.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde binden fazla konutun daha inşasına dair sürecin ilerletilmesini ve işgalci güç tarafından yapılan müdahaleler sonucunda Gazze ve Nablus'ta 2 kişinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ?İsrail hükümetinin, Filistin halkının başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklarını çiğneyen, bölgede çatışmaya yol açma riski taşıyan, uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal eden, uluslararası toplumun her türlü tepkisini umursamayan sorumsuz tutumuna bir an önce son vermesi gerektiğinin altı çizildi.

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