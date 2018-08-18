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Dışişleri Bakanlığı: Kofi Annan'ın ailesine ve yakınlarına, ayrıca dost Gana halkına başsağlığı diliyoruz

Dışişleri Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) Eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın vefatı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, 'Kofi Annan'ın ailesine ve yakınlarına, ayrıca dost Gana halkına başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, BM Genel Sekreterlik görevini 1997-2006 arasında başarıyla yürüten Kofi Annan'ın vefatından üzüntü duyulduğu bildirildi.

Afrika'nın yetiştirdiği "en seçkin diplomatlardan", Nobel Barış ödüllü Annan'ın, dünya barışına büyük hizmetlerde bulunduğu, çalışmalarının, Türkiye'yi ilgilendiren dış politika konuları bakımından da önemli yere sahip olduğu kaydedildi.

Kofi Annan'ın adıyla anılan BM Kapsamlı Çözüm Planı'nın, 2004'te, Kıbrıs çözüm süreci müzakerelerinde ilk kez Ada'daki iki halkın onayına sunulduğu, planın, eşzamanlı referandumlarda Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafınca reddedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kofi Annan'ın ailesine ve yakınlarına, ayrıca dost Gana halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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