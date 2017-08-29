Dışişleri Bakanlığı: Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi yönünde alınan karar hatalar zincirine yeni bir halka daha ekledi

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: "Kerkük Vilayet Meclisi'nin (KVM) Kerkük'ün statüsüyle ilgili olarak Irak Anayasası'nın hilafına aldığı 28 Mart ve 4 Nisan tarihli kararlar ile IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenlenmesi yönünde aldığı karara ilişkin görüş ve endişelerimizi IKBY ve Irak Merkezi Hükümeti nezdinde dile getirmiş, bu husustaki kaygılarımızı uluslararası kamuoyu ile de paylaşmıştık. Sayın Bakanımız 23 Ağustos 2017 tarihinde Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bahsekonu referandumdan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamış, özellikle referandumun aidiyeti tartışmalı bölgelere teşmil edilmeye kalkışılmasının taşıyacağı risklere işaret etmişti.

Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken, bugün KVM'nin Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasası'nın bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir. KVM'nin kabul edilmesi mümkün olmayan sözkonusu kararı, Kerkük'ün asli unsurları olan Türkmen ve Arap gruplar tarafından boykot edilmiştir. Bu vesileyle, Bağdat İdari Mahkemesi'nin 17 Ağustos 2017 tarihinde KVM'nin ve IKBY'nin statüsü tartışmalı bölgelerle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunma yetkisinin bulunmadığına hükmettiğini hatırlatırız. Bahsekonu tehlikeli hareket tarzının ısrarla sürdürülmesi, IKBY'nin ve Irak'ın çıkarına hizmet etmeyeceği gibi, uluslararası toplum tarafından da kabul görmeyecek, ayrıca kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde bölgenin barış ve istikrarına da katkı sağlamayacaktır."