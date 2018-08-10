Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: (Çavuşoğlu-el Cubeyr) Görüşmede dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimiz, iş birliğimiz ve dayanışmamızı nasıl güçlendirebileceğimiz ele alınmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çavuşoğlu'nun Cubeyr ile telefon görüşmesi hakkındaki soruya cevap olarak yazılı açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Aksoy, "Görüşmede dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimiz, iş birliğimiz ve dayanışmamızı nasıl güçlendirebileceğimiz ele alınmıştır." ifadesini kullandı.

Aksoy, iki bakanın bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ve Suudi Arabistan ile Kanada arasında yaşanan gerginliği görüştüğü bilgisini paylaşarak, "Ülkelerin farklı konularda kendi görüş ve düşüncelerini beyan etmeleri tabiidir. Ancak, bunun diğer ülkelerin iç işlerine müdahale niteliğinde olmaması lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail´den hava saldırısı

İşgalci İsrail´den hava saldırısı

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA