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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu: Mektubun Türkiye açısından geçerliliği yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin New York'taki temsilcisinin Antonio Guterres'e gönderdiği mektubun Türkiye açısından hiçbir değeri veya geçerliliğinin bulunmadığını ifade etti.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Rum yönetiminin New York'taki temsilcisinin, BM Genel Sekreterine 3 Ekim'de gönderdiği mektubun, "S/2017/831" simgesiyle BM Güvenlik Konseyi belgesi olarak yayımlandığını belirtti.

Büyükelçi Müftüoğlu şöyle devam etti:

"Söz konusu yönetime ilişkin tutumumuz ve bu yönetimi tanımadığımız bilinmektedir. Bu itibarla, anılan mektubun ülkemiz açısından hiçbir değeri veya geçerliliği bulunmamaktadır. Mektupta yer alan asılsız iddiaların da bu çerçevede dikkate dahi alınması söz konusu olmayacaktır. Mektupta Ada'yla ilgili olarak dile getirilen görüşlere ise Rum yönetiminin gerçek ve tek muhatabı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarınca gerekli yanıt verilecektir."

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