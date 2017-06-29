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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Kıbrıs açıklaması

Türkiye'nin 4 aşamalı bir plan çerçevesinde Ada'dan asker çekeceğine dair haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

  • AA
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İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferası'nda, Türkiye'nin 4 aşamalı bir plan çerçevesinde Ada'dan asker çekeceğine dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kıbrıs Konferansı'nda Türk tarafının yapmış olduğu öneriye ilişkin iddialar hakkındaki bir soruya cevap verdi.

Müftüoğlu, Türkiye'nin 4 aşamalı bir plan çerçevesinde Ada'dan asker çekeceğine dair haberlerin ve bu haberlerde yer alan yüzdelik oranların doğru olmadığını vurguladı.

Crans-Montana'da Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde başlayan konferansta Türkiye'nin Kıbrıs'ta yüzde 80 oranında asker azaltmaya hazır olduğu yönünde haberler basında çıkmıştı.

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