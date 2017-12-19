Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a yapılan füze saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki Huti milisleri tarafından Suudi Arabistan’a yeni bir füze saldırısını kınadı.
- İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’deki Huti milisler tarafından Suudi Arabistan’a yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıyı kınıyor, saldırının Suudi Hava Savunma Sistemleri tarafından etkisiz kılınması sayesinde dost ve kardeş Suudi Arabistan’da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz” denildi.
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