Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a yapılan füze saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki Huti milisleri tarafından Suudi Arabistan’a yeni bir füze saldırısını kınadı.

  • İHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’deki Huti milisler tarafından Suudi Arabistan’a yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıyı kınıyor, saldırının Suudi Hava Savunma Sistemleri tarafından etkisiz kılınması sayesinde dost ve kardeş Suudi Arabistan’da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz” denildi. 

 

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
dr20.12.2017 00:35
biz de amma da arap sevgisi var bize ne ya gebersin hepsi onlar bize dusmanlik yapar biz ise her yere burnumuzu sokuyoruz bu araplar bile var darbe ve pkk destek veren bize saldiri oldugu zaman bunlar bayram ediyor bize ne araplar geberdi ise cok umrun da usa korusun
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA