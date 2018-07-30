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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke değildir

Dışişleri Bakanlığı, Moğolistan'daki FETÖ'cülerin kaçırıldığı iddialarına yönelik, 'Bu iddialar tümüyle gerçekdışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir' açıklamasında bulundu.

  • star.com.tr
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Dışişleri Bakanlığı'nın Moğolistan'daki FETÖ yapılanmasına yönelik açıklaması:

FETÖ terör örgütü, Moğolistan’da geniş bir mevcudiyeti bulunan ve Moğolistan’ın ulusal güvenliğine de tehdit oluşturan bir terör yapısıdır. Bu konudaki ciddi endişelerimizi ve beklentilerimizi Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaştık.

FETÖ üyelerinin adalet önünde hesap vermeleri haklı beklentimizdir. Ancak, Moğolistan’daki FETÖ’ye karşı atılacak adımların belirlenmesi Moğolistan Hükümetinin yetkisindedir. Türkiye, diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke değildir.

Dolayısıyla, Cuma günü Moğolistan’da yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçekdışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir.

Ankara’daki Moğolistan Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılarak, yukarıdaki hususlar ifade edilmiş ve yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir.

FETÖ’nün Moğolistan’da yürüttüğü karalama kampanyası, bu örgütün yalanlar uydurma, kamuoyunu manipüle etme ve etkileme kapasitesini göstermesi bakımından Moğol dostlarımız için bir uyarı alarmı olarak görülmelidir.

Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan’daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz. 

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