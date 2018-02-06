Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'den tek isteğimiz teröre destek vermesinler ve gölge etmesinler

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu..

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

- Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ediyor.

- Harekâtta özellik sivillerin ölmemesi için temkinli davranılıyor. Her askerimiz şehit olmaya hazır ancak biz gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Sahadaki ve arazideki şartlara göre planlarımız değişiyor.

- Bine yakın terörist etkisiz hâle getirildi. Hiçbir sivil ölmedi.

- Sur'da Şırnak'ta Silopi'deki hendek kazan PKK'lılara sahip çıkanlar şimdi siviller ölmesin adı altında bize engel olmak istiyor.

- Bu terör örgütü bitinceye kadar operasyon devam edecektir.

- Ara ara attıkları roketlerle vatandaşlarımızı şehit ediyorlar ancak bölgeyi ve Afrin'i temizleyene kadar durmayacağız.

- Afrin'den atılan roketlerin havada yok edilmesine yönelik tedbirler alıyoruz. Tehdidi yerinde yok edeceğiz.

CNN'İN 'TÜRKİYE SİVİLLERİ VURUYOR' HABERİNE TEPKİ

Bu konuda çok titiz ve hassas davranıyoruz. Bu operasyonda hiçbir sivil ölmemiştir. Ellerinde tek bir kanıt varsa istiyoruz.

5 ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN FÜZE HANGİ ÜLKEYE AİT?

Teknik çalışmalarımız sürüyor. Herhangi bir ülkeyi şimdiden suçlamak istemiyoruz.

ABD İLE TEMAS VEYA PAZARLIK VAR MI?

​Hayır. ABD'nin zaten burada bir mevcudiyeti yok. Zaten ABD'den tek isteğimiz teröre destek vermesinler ve gölge etmesinler.

Bu operasyonu başlatırken her açıdan hazırlığımızı yaptık. Askerî, insani, hukuki ve diplomasi açılarından tüm hazırlıklarımızı yaparak operasyonu başlattık.

Teröristler ya silah bırakacak ya da yok edilecekler.

MÜNBİÇ'E GİRİLECEK Mİ?

ABD Münbiç'i terk edecekti. Fransızlar ve İngilizler de dahil hepimize söz vermişlerdi. Ortada bir güven bunalımı var. ABD sozünü tutmalı.

Terör örgütü nerede tehdit oluşturursa, buna Münbiç de dahil, kararlı bir şekilde operasyonu sürdüreceğiz.

ABD ENDİŞELERİMİZİ ANLAMALI!

ABD bizim endişelerimizi anlamalı ve gereğini yapmalı. Eğer yapmazlarsa biz mecburen devreye gireriz ve bu örgütü ortadan kaldırırız.

SURİYE'DE ÇOK SAYIDA KÜRT HAPİSTE

Suriye'de şu anda çok sayıda Kürt hapiste. Kürt partileri kapatıldı. Bunları yapan YPG terör örgütü. Nerede insan hakları savunucuları. Burada niyet "Türkiye'nin düşmanı bizim dostumuz."

CIA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ!

Türkiye'yi kıskananlar veya karalamak isteyenler bizi DEAŞ'a destek vermekle suçluyor. John Kerry bir toplantıda DEAŞ'tan petrol aldığımızı söyledi. 'Emin mısın' dedim, 'evet' dedi. Ben olayın peşini bırakmam dedim ve delil istedim. Her toplantıda kendisinden delil isteyince CIA bize Kilis Belediyesi'nin asfalt rapounu gönderdi. Resmi bir cevap verdik ve en sonunda CIA bizden yazılı olarak özür diledi.

REJİM İLE DİPLOMATİK TEMASIMIZ YOK

Cavuşoğlu: Rejim İdlib'deki girişimlerini durdurmalı,

MİHRAÇ URAL'IN SOÇİ'DE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK

Soçi'de Mihraç Ural krizi sonradan ortaya çıktı. O gün 1 saat uyuduk ancak krizi iyi yönettik. En sonunda İran ve Rusya'yla birlikte krizi çözdük. Alınan kararla bir anayasa komisyonu oluşturuldu. Suriye'de tesis edilen çatışmasızlık bölgelerinin sürdürülebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.