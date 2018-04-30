Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Euronews' haberine yalanlama: Çavuşoğlu’na atfedilen ifadeler doğru değildir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Euronews' isimli haber sitesinde yer alan, geçen hafta sonu Moskova’da düzenlenen Suriye konulu zirveye ilişkin haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na atfedilen ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

  • AA
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aksoy, "Euronews" internet sitesinde, Moskova’da düzenlenen Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında yer alan bir habere ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Moskova’da 28 Nisan’da Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla Suriye konulu üçlü zirve yapıldığını anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında Euronews haber sitesinde Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran dışişleri bakanlarının Duma’da meydana gelen kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen harekatı kınadıklarını ve Sayın Bakanımızın “dış müdahalenin Suriye’deki siyasi süreci sekteye uğratabileceği” ifadesini kullandığını iddia eden haber doğru değildir, manipülasyon teşebbüsünden ibarettir. Sayın Bakanımızın iddia edilen şekilde bir beyanı olmamıştır."

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

SON DAKİKA

Emeklilere çifte bayram ikramiye müjdesi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA