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Son Dakika Dışişleri Bakanlığı: İsrail Parlamentosu’nun kararını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş 4 bin konutluk çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail parlamentosunun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 23 Aralık 2016 tarihli ve 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in ısrarla sürdürdüğü bu siyasetin asla kabul edilemez olduğu kaydedildi.

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