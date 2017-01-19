Dışişleri Bakanlığı’ndan İtalya’ya dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İtalya’da meydana gelen deprem ve ardından yaşanan çığ felaketi ile ilgili mesaj yayımladı. Bakanlıktan yayımlanan mesaj şöyle: “İtalya’da meydana gelen deprem ve akabindeki çığ felaketini derin bir teessürle öğrendik. Dost ve müttefik İtalyan halkının acılarını paylaşıyor, kendileriyle dayanışma içinde olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Türkiye, bu zor zamanında İtalya’nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve tüm İtalya halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”