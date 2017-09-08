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Dışişleri Bakanlığı'ndan Meksika’ya destek: Türkiye elinden gelen desteği sağlamaya hazır

Dışişleri Bakanlığı, güney sahili açıklarında deprem meydana gelen Meksika’ya talep gelmesi durumunda Türkiye'nin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

  • İHA
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Dışişleri Bakanlığı, Meksika’nın güney sahili açıklarında meydana gelen deprem sonrası Meksika Hükümeti ve halkı için destek mesajı yayımladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Meydana gelen depremin can kayıplarına ve hasara yol açtığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Meksika halkının acısını paylaşıyor; hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara şifa diliyoruz. Bu zor zamanda dost Meksika Hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yineliyoruz. Türkiye talep gelmesi durumunda Meksika’ya elinden gelen desteği sağlamaya hazırdır” denildi. 
 

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