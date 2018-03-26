Dışişleri, İngiltere'deki kimyasal silah saldırısını kınadı
Dışişleri Sözcüsü Aksoy, 'Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır.' açıklamasında bulundu.
- AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de meydana gelen kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." açıklamasını yaptı.
Aksoy, İngiltere'de düzenlenen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin, NATO Konseyi’nin 14 Mart’ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldığını belirten Aksoy, Türkiye'nin söz konusu saldırıya dair görüşünün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade edildiğine işaret etti.
Aksoy, "Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak, failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.