Dışişleri'nden ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Hamas Lideri İsmail Haniye'nin ABD tarafından 'Küresel Teröristler' listesine alınması hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "ABD Yönetimi'nin sahadaki gerçekleri gözardı eden söz konusu kararının Ortadoğu barış süreci ve bu meyanda Filistinlilerarası uzlaşı ve barış çabalarını sekteye uğratmasından endişe duyuyor, bu kararın ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardım ve ekonomik kalkınma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilememesini temenni ediyoruz. Hamas'ın Filistin siyasi hayatının önemli bir gerçekliği olduğunu dikkate almayan bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır."