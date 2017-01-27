Dışişleri'nden Fransa'nın '1915 olayları' kararıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dün Fransa Parlamentosunun 22 Aralık 2016 tarihinde kabul ettiği "Eşitlik ve Vatandaşlık Yasası"nın, inkar suçunun kapsamının mahkeme kararıyla soykırım olarak nitelendirilmemiş olayları da içerecek şekilde genişletilmesini öngören maddesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ve Fransa Anayasasına aykırı olduğuna karar verdiği hatırlatıldı.

Fransa Anayasa Konseyinin, 2012'deki kararının devamı niteliğini taşıyan ve ihtilaflı tarihi olaylar konusunda Türkiye'nin bugüne dek savunduğu ilkelerle uyumlu bu kararıyla, hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan ifade özgürlüğü ilkelerine bağlılığını bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Karar, tarihsel ihtilaflara ilişkin demokratik tartışmaların, kısır iç politika mülahazalarıyla hukuka aykırı şekilde kısıtlanmasının engellenmesi açısından önemli bir hukuki kazanımdır. Bu tür ihtilafları siyasi amaçlarla istismar çabası içinde olan çevrelerin bu karardan gerekli dersleri çıkaracağını ümit ediyoruz."

Ülkede 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmü dün yetkili kurumca iptal edilmişti. Kararda, geçen yıl sonunda yasalaşan tasarının "zaten var olan nefrete teşvikle ilgili yasaların yanında gerekli olmadığı" vurgulanmıştı.