Dışişlerinden Libya’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Libya’nın Bingazi şehrinde düzenlenen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, “Libya’nın Bingazi şehrinde bombalı araçlarla düzenlenen ve can kayıpları ile yaralanmalara neden olan saldırıları kınıyoruz. Yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Libya’nın istikrarına, birliğine ve refahına önem atfediyor; ülkeyi kargaşaya sürüklemek isteyen terör unsurlarına karşı Libya’nın mücadelesini destekliyoruz” denildi.