Dışişleri'nden Mısır'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde dün meydana gelen terör saldırısının şiddetle kınandığını duyurdu.
- DHA
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısıyla ilgili "Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde dün (9 Ocak) meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Mısır halkı ile acılı ailelere başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz" denildi.
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