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Dışişleri'nden Yemen'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '25 Mart gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz. Bahse konu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle daha büyük can ve mal kaybının önlenmiş olması teselli vericidir' ifadeleri yer aldı.

  • DHA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Mart gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz. Bahse konu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle daha büyük can ve mal kaybının önlenmiş olması teselli vericidir" ifadeleri yer aldı.

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