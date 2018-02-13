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Dışişleri'nden Yunanistan'la Kardak gerilimine ilişkin açıklama: Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kardak Kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli hadiseye ilişkin Yunan tarafının gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmakta olduğunu söyledi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki bir soruya ilişkin “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (13 Şubat) yapılan bir açıklamada Kardak Kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli bir hadiseye ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri’nin Bakanlığımız Müsteşarı nezdinde ‘kuvvetli bir protesto girişiminde’ bulunduğu iddia edilmektedir. Maalesef, Yunan tarafı bu açıklamasıyla, hem alışık olduğumuz üzere kendi kamuoyunu yanıltmakta, hem de gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır.” dedi. 

  Sözcü Aksoy, şunları kaydetti: 

“Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak Kayalıkları civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterini aramış ve Yunan Silahlı Kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir.” 

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