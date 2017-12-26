Doğu’da PKK’ya tepki

23 ilde 2445 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan ankette, “bölgede devam eden operasyonların başarılı olarak sonuçlanacağını ve artık bölgenin ülkemizin diğer bölgeleri gibi normalleşeceğini düşünüyor musunuz?” şeklinde soruya bölge halkının yüzde 58’i ‘Evet, başarılı olarak sonuçlanacak’ ve yüzde 23’lük ‘Başarılı sonuçlanması için bazı sosyal projelerle desteklenmeli’ diyenlerle birlikte toplam yüzde 81’e ulaştı. Eski belediye başkanları ile kayyum belediye başkanlarını karşılaştıran Diyarbakırlıların yüzde 44’ü, Batmanlıların yüzde 54’ü yenisini başarılı buldu. “Size göre, bölgede geçmişten bugüne yaşanan sorunların sorumlusu kim ve nedir” sorusuna bölge halkı ilk sırada yüzde 33 ile PKK’yı gösterdi. “Bugüne kadar çocuk ve gençlerin dağa çıkmasında en etkili kişi ya da kurumlar kimlerdir” yönündeki soruya ise halkın yüzde 32’si “Okullardaki öğretmenler” dedi.