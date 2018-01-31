Doha Büyükelçisi Özer, Zeytin Dalı Harekatı'na dair Katar kamuoyunu bilgilendirdi

- Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonun amacı, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin korunmasıdır"

Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı basın açıklamasında Zeytin Dalı Harekatı'nı anlatan Özer, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonun amacı, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin korunmasıdır." dedi.

Özer, bu operasyonla ayrıca Afrin'deki terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi, Suriye halkının bu örgütlerin zararından kurtarılması ve sığınmacıların evlerine dönüşünün sağlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, Türkiye'nin Suriye'nin topraklarında gözü olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin bölgede insani durumu gözettiği ve sivillerin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldığını söyleyen Özer, Afrin'deki operasyon bölgesinde bugüne kadar sivil can kaybı yaşanmadığını, bu noktada hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

Özer, Türk insani yardım kuruluşlarının, sivillerin sıkıntılarını azaltmak için bölgede insani yardım çalışmalarına devam ettiğini aktararak, "Türkiye, olası göç hareketlenmelerine karşı önlem olarak İdlib ve Azez bölgelerinde kamplar inşa ediyor." diye konuştu.

Büyükelçi ayrıca, Türkiye ve ulusal güvenliğini koruma hakkına ilişkin Katar'ın sergilediği destekleyici tutumdan övgüyle bahsetti.