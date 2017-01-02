Dondurucu soğukta vatan nöbeti

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu kış şartlarına rağmen güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Hakkari’nin Irak sınırındaki Çukurça ilçesi kırsalında 6 Eylül’den bu yana terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden hava destekli operasyonda Mehmetçik, sıfırın altında 22 dereceyi bulunan zorlu hava koşullarına rağmen 24 saat esaslı görev yürütüyor. Rakımı 2 bin metreyi aşan dağlarda yürütülen ve bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, metrelerce kara aldırış etmeyen Mehmetçik, elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor.

TÜRK BAYRAGI AÇTILAR

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Mikail Çelik, “Teröristle mücadele harekatı tüm kararlılıkla devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele sonuna kadar devam edecektir. Türk milletinin buna inanmasını istiyorum ve içleri ferah olsun.” ifadesini kullandı. Bitlis’in Hizan ilçesinde de Mehmetçik, gece gündüz demeden operasyonlarına devam ediyor.Hizan ilçesinde dondurucu soğuğa rağmen sabaha karşı operasyon gerçekleştiren Mehmetçik, bölgede arazi arama tarama faaliyeti yürüttü. Zor koşullarda yürütülen operasyonun ardından Mehmetçik, ilçeye hakim Dokuztaş Tepesi’nde Türk bayrağı açarak komando marşı okudu.