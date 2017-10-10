Dört koldan Küresel darbe

Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadele bağlamında şu bilgileri paylaştı:

- Asya Parlamenterler Asamblesi FETÖ’yü bir terör olarak kabul etti.

- 27 Ocak’ta 12.İİT Parlamento Birliği FETÖ’yü terör örgütü olarak nitelendirdi.

- Bazı FETÖ kuruluşlarının, BM’deki statüleri geri alındı.

- Enes Kanter’in propaganda için başladığı dünya turuna engel olduk. Üç ülkeden sınır dışı edildi.

- Örgüt, üyelerine Avrupa Birliği içindeki “Schengen bölgesinin dışına çıkmayın” talimatı verdi.

- 15 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı.

- 6 ülkede Maarif Vakfı bu okulları devraldı. 4 ülkede okulların Maarif Vakfı’na devredilmesi konusunda mutabık kalındı.