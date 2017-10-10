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Dört koldan Küresel darbe

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ’yle mücadele sonucunda örgütün, üyelerine, AB içindeki ‘Schengen bölgesinin dışına çıkmayın’ talimatı verdiğini belirtti.

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
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Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadele bağlamında şu bilgileri paylaştı: 

- Asya Parlamenterler Asamblesi FETÖ’yü bir terör olarak kabul etti. 

- 27 Ocak’ta 12.İİT Parlamento Birliği FETÖ’yü terör örgütü olarak nitelendirdi. 

- Bazı FETÖ kuruluşlarının, BM’deki statüleri geri alındı. 

- Enes Kanter’in propaganda için başladığı dünya turuna engel olduk. Üç ülkeden sınır dışı edildi.

- Örgüt, üyelerine Avrupa Birliği içindeki “Schengen bölgesinin dışına çıkmayın” talimatı verdi.

- 15 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı.

- 6 ülkede Maarif Vakfı bu okulları devraldı. 4 ülkede okulların Maarif Vakfı’na devredilmesi konusunda mutabık kalındı.

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