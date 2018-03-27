Down sendromlu bireyler için Meclis harekete geçti: Komisyon kuruldu

Muhalefetten de olumlu yanıt geldi. TBMM Genel Kurulu’nun 27 Mart Salı günkü birleşiminde Ak Parti ile muhalefet partilerinin araştırma komisyonu kurulması amacıyla verdiği araştırma önergeleri birleştirilerek görüşülecek. Önergelerin kabul edilmesiyle komisyon, nisanda çalışmaya başlayacak.

DS’liler dinlenecek

Ak Parti’nin önergesinde, down sendromu, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğünün Türkiye’de yaygınlığının incelenmesi, tanı, tedavi ve rehabilitasyon konularında varsa eksikliklerin belirlenmesi amacıyla komisyon kurulması önerildi. Türkiye’de 70 bin civarında Down sendromlu kişi olduğunun tahmin edildiği belirtilerek, “Down sendromlu çocuklar uygun eğitim programları ile pek çok başarıla imza atabilmekte, toplumda aktif ve üretken bireyle olabilmektedirler” denildi.

Milliyet’e konuşan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, araştırma komisyonu kurmanın özelliği bu evlatlarımız, çocuklarımızla ilgili belki gözden kaçan, çözülmesi gereken meseleler olabilir. Onları daha derli toplu görmek ve eksik kalan noktaları tamamlamak adına kuruluyor komisyon. Uzmanlar, kamu kurum temsilcileri, aileler ve bireyleri dinleyip onların talepleri doğrultusunda yeni adımlar atmayı öngörüyoruz. Eğitimle düzelebilecek problemler konuşulacak. Okuldan sonra da toplumla kaynaşmalarını istiyoruz. Kaynaştırıcı eğitim çok önemli. Bunların tespit edilip çözümler üretilmesi hedeflenecek” dedi.

Yeni iş alanları

İstihdamın bu bireylerin en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden Ünüvar, “En fazla iş sahibi olmak yönünde talepleri var. Kendilerinin vatana, millete faydalı olabilecek bireyler olduklarının farkına varıp iş hayatına girmek istiyorlar; bu bizi çok sevindiriyor. Bu çocuklarımıza imkan sağlanırsa çok önemli başarılar elde edebileceklerini biliyoruz. Bu çocuklarımızın çalışabileceği ortamların belirlenip orala yönlendirilmesi gibi sonuçlar çıkabilir komisyondan” dedi.