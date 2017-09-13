DSEI’de Türkiye farkı

Avrupa’nın en büyük savunma ve güvenlik fuarı DSEI İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı. Türkiye 23 savunma sanayi şirketi ile en büyük pavyonlardan birine sahipti. Aselsan, Havelsan, Roketsan, SSM, FNSS, BMC, Otokar büyük ilgi gördü. Dünyanın en önemli savunma dergilerinden Jane’s Defence ve fuar özel ekinde Türk şirketlerinin reklamları önemli bir yer tuttu. On yıldan daha kısa bir süre önce Türkiye bu tür fuarlarda küçük bir stant ve birkaç broşürle temsil edilirdi. Üretici değil müşteri olarak fuarlara katılırdı. Londra’da ise Amerikan, Alman, İngiliz dev savunma sanayi şirketleri ile boy ölçüşebilen silahlı askeri araçları, güdümlü füzeleri ve siber güvenlik çözümleriyle bir savunma sanayi ülkesi olarak boy gösterdik.

Daha büyük olacak

Alman devi Rheinmetal ortaklığı ile kurulan BMC Savunma Yönetim kurulu Üyesi Turgut Şenol, daha önce Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda üst düzey görevler almış. Birkaç metrekarelik boş ‘Türkiye standı’ndan dünya devleriyle aynı ölçekte ve gelişmiş savunma sanayi ürünleriyle dolu ‘Türkiye pavyonu’na uzanan süreci anlatırken, “Buraya gelmeyen daha çok şirketimiz var. Seneye Fransa’da daha dev bir Türkiye pavyonu olacak” dedi.

Erdoğan desteği

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay fuarda yabancı resmi heyetler ve savunma sanayi şirketlerinin en çok ilgi gösterdiği isimlerden biriydi. Alpay, büyüklüğü 6 milyar dolara ulaşan Türk savunma sanayinin TAİ, Aselsan ve Roketsan’la dünyanın ilk 100 büyük savunma şirketli arasına girdiğini hatırlatarak “Havelsan da yakında bu listeye dahil olur çünkü çok güçlü adımlar attılar atıyorlar. Özel sektörün de önü açılmalı. Örneğin Ateş Tershanesi iyi bir örnek ve müthiş bir performans sergiliyorlar. FNSS, Nurol, BMC, Katmerciler gibi şirketler çok önemli mesafeler kat etti. Türkiye olarak kritik konularda kıskanç olmalıyız, yerli ve milli ilkemiz çok önemli. Ama diğer alanlarda özel sektörle, yabancı yatırımla ortak teknoloji ve ürün geliştirme yollarını kullanmalıyız. Sadece kısıtlama istemiyoruz, fikri mülkiyet hakları bizde olsun, tasarımda Türk mühendisleri çalışsın ve Türkiye’de üretilsin istiyoruz. Türkiye savunma sanayisi alanında bir başarı hikayesi yakalamış durumda. Yeni teknolojileri transfer etmeye çalışıyoruz ve yeni iş birlikleri arıyoruz” diye konuştu.

Alpay, bu başarının anahtarını da söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat bu işlerin arkasında durmasıyla oldu bunlar. Yoksa herkes bir yanından çeker, hiçbir proje ürüne dönüşemezdi.”