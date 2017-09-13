DSEI’de Türkiye farkı
Avrupa’nın en büyük savunma ve güvenlik fuarı DSEI İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı. Türkiye müşteri değil, üretici olarak DSEI Fuarı’na 23 şirketle katıldı. İlk teknoloji ortaklığı teklifi de Japon devi Fujitsu’dan geldi.
- MUSTAFA KARTOĞLU
Avrupa’nın en büyük savunma ve güvenlik fuarı DSEI İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı. Türkiye 23 savunma sanayi şirketi ile en büyük pavyonlardan birine sahipti. Aselsan, Havelsan, Roketsan, SSM, FNSS, BMC, Otokar büyük ilgi gördü. Dünyanın en önemli savunma dergilerinden Jane’s Defence ve fuar özel ekinde Türk şirketlerinin reklamları önemli bir yer tuttu. On yıldan daha kısa bir süre önce Türkiye bu tür fuarlarda küçük bir stant ve birkaç broşürle temsil edilirdi. Üretici değil müşteri olarak fuarlara katılırdı. Londra’da ise Amerikan, Alman, İngiliz dev savunma sanayi şirketleri ile boy ölçüşebilen silahlı askeri araçları, güdümlü füzeleri ve siber güvenlik çözümleriyle bir savunma sanayi ülkesi olarak boy gösterdik.
Daha büyük olacak
Alman devi Rheinmetal ortaklığı ile kurulan BMC Savunma Yönetim kurulu Üyesi Turgut Şenol, daha önce Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda üst düzey görevler almış. Birkaç metrekarelik boş ‘Türkiye standı’ndan dünya devleriyle aynı ölçekte ve gelişmiş savunma sanayi ürünleriyle dolu ‘Türkiye pavyonu’na uzanan süreci anlatırken, “Buraya gelmeyen daha çok şirketimiz var. Seneye Fransa’da daha dev bir Türkiye pavyonu olacak” dedi.
Erdoğan desteği
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay fuarda yabancı resmi heyetler ve savunma sanayi şirketlerinin en çok ilgi gösterdiği isimlerden biriydi. Alpay, büyüklüğü 6 milyar dolara ulaşan Türk savunma sanayinin TAİ, Aselsan ve Roketsan’la dünyanın ilk 100 büyük savunma şirketli arasına girdiğini hatırlatarak “Havelsan da yakında bu listeye dahil olur çünkü çok güçlü adımlar attılar atıyorlar. Özel sektörün de önü açılmalı. Örneğin Ateş Tershanesi iyi bir örnek ve müthiş bir performans sergiliyorlar. FNSS, Nurol, BMC, Katmerciler gibi şirketler çok önemli mesafeler kat etti. Türkiye olarak kritik konularda kıskanç olmalıyız, yerli ve milli ilkemiz çok önemli. Ama diğer alanlarda özel sektörle, yabancı yatırımla ortak teknoloji ve ürün geliştirme yollarını kullanmalıyız. Sadece kısıtlama istemiyoruz, fikri mülkiyet hakları bizde olsun, tasarımda Türk mühendisleri çalışsın ve Türkiye’de üretilsin istiyoruz. Türkiye savunma sanayisi alanında bir başarı hikayesi yakalamış durumda. Yeni teknolojileri transfer etmeye çalışıyoruz ve yeni iş birlikleri arıyoruz” diye konuştu.
Alpay, bu başarının anahtarını da söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat bu işlerin arkasında durmasıyla oldu bunlar. Yoksa herkes bir yanından çeker, hiçbir proje ürüne dönüşemezdi.”
ABD satar, biz paylaşırız
Milli Savunma aynı zamanda bilgi teknolojileri de gerektiriyor. Çevresi düşmanla kuşatılmış bir askerin ve düşman unsurlarının yer tespiti, bölgenin iklim ulaşım ve operasyon şartlarının karargaha iletilmesi gibi... Ülkelerin savunma ve güvenlik birimleri artık bilgi teknolojileri şirketlerinden bu tür senaryolara uygun çözümler istiyorlar. Türkiye’de SGK’nın kullandığı avuç içi damar tarama sistemini üreten Fujitsu, fuarda savunma ve güvenlik çözümleri ile yer alıyor. Şirketin savunma strateji ve çözüm konularından sorumlu başkanı Eric Bownes, verileri bilgiye dönüştürüp karar vericilerin önüne koyduklarını anlattı. Türkiye’de TAI, Havelsan, Aselsan gibi kurumlarla birlikte alt yüklenici olarak bulunmak istediklerini belirten Bownes, örneğin İngiltere ile hükümetler arasında yapılacak bir anlaşma ile herhangi bir kısıtlama olmadan teknoloji ve yetenek paylaşımı yapabileceklerini, teknoloji birlikte geliştirebileceklerini özellikle vurguladı.
Japonya tarzı
Fujitsu Savunma Dünya Başkanı Tim Gibson da konuyu biraz açtı: “Savunma ve güvenlik alanında dünyada 62. sıradayız. 23 ülkede çalışıyoruz. Bizim farkımız yerli insan kaynağı ve yerli işbirliklerini tercih etmemiz. Dış ortak değil iç ortak oluruz. Teknoloji ve yetenek transferi yaparız. Türkiye’nin yaklaşımı da bizim bu tarzımızla örtüşüyor.”
Gibson Türkiye’nin en büyük tedarikçisi Amerikan şirketlerine de göndermede bulunmayı ihmal etmedi: “Amerikan tarzı iş yapmak isterseniz ‘dış ortak’ olarak işbirliği yapacaksınız, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı bir şirket olacak, başında bir general veya amiral bulunacak vs vs... Fujitsu’nun ülke şirketlerinde yönetimlerde ağırlık yerli profesyonellerdedir.”
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