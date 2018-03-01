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DSP Genel Başkan Yardımcısı Türk görevinden istifa etti

İstifa dilekçesini DSP Genel Merkezine ileten Türk, seçim ittifaklarının görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılabileceğini belirterek, başka türlü ittifakların DSP'nin programı ve uygulamalarıyla bağdaşmayacağını vurguladı

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DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk, görevinden istifa etti.

Edinilen bilgiye göre, Türk, istifa dilekçesini parti genel merkezine iletti.

Dilekçesinde, seçim ittifaklarının görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılabileceğine işaret eden Türk, başka türlü ittifakların DSP'nin programı ve uygulamalarıyla bağdaşmayacağını belirtti.

Türk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, "hangi ittifak daha çok milletvekilliği teklif ederse o ittifakın içinde olabilecekleri" açıklamalarına atıfta bulunarak, bu nedenle istifa ettiğini kaydetti.

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