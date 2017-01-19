Düğün takıları da Gülen’e gitmiş

Yeğen kod adlı gizli tanığın Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamedeki ifadesine göre, FETÖ’nün maddi sıkıntıya girdiği dönemde yeni evlenen Akın İpek, düğünde takılan altınları Fetullah Gülen’e götürerek, "Alın hocam bunu hizmetimizde sıkıntı içerisinde olan yerlerde kullanın" dedi. Altınları alan Gülen de İpek'e, ‹Allah da sana dağlardan altınlar nasip etsin" diyerek dua etti. Gizli tanık ‘Yeğen’, “Bu duanın ardından, örgüt içerisinde altın madeni açan kişilerin, Fethullah Gülen’in sayesinde altın buldukları söylenerek bir algı oluşturuldu” dedi.