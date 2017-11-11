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‘Dul maaşı’nı kesmeyin de kadınlar evlensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeniden başlattığı istişare toplantılarının ilkinde, milletvekilleri ülke gündemine ilişkin görüş ve önerilerini aktarırken, Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’den ilginç bir öneri geldi.

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Deligöz, boşanmış kadınlara ödenen “dul maaşı”nın, kadın yeni bir evlilik yapılsa dahi kesilmemesini istedi. Deligöz, boşanmış ve herhangi bir geliri olmayan kadınlara verilen “dul maaşı”nın, yeni bir evlilik yaptığı taktirde kesilmesinden dolayı, özellikle kırsal kesimde orta yaş üstü erkeklerin evlenecek kadın bulmakta güçlük çektiğini söyleyip, “Orta yaş ve üstünde kimileri boşanma, kimileri de eşlerinin ölümü nedeniyle dul kalan insanların evlenmelerinin önünde önemli bir engel. Kadınlar, ‘maaşım kesilir’ diye evlenmeyi tercih etmiyor. Bu maaşlar zaten çok yüksek miktarlar değil. Boşanan kadına verilen bu hak, yeniden evlense de devam etsin” dedi. l ŞERİFE GÜZEL

 

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