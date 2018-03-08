Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de yuvaları kuracak olanlar, ocakları tüttürecek olanlar yine kadınlardır

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Programı'nda bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Sizlerin ve tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Annelerimizi, eşlerimizi, kız kardeşlerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Filistin'de dünyanın dört bir köşesinde mağdur, mazlum, muhtaç duruma düşmüş tüm kadınlarımıza rabbimden sabır diliyorum. Anneleri, babaları, eşleri, çocukları gözleri önünden katledilen, ölümden beter muamelelere bırakılan kadınların acılarını yürekten paylaşıyoruz.

Ülkemize sığınan 4 milyon mazluma sahip çıkıyoruz. İnsani yardım çalışmalarında öncelikle hedefimiz hep kadınlar olmuştur. Ülkemizde de kadınlara kötü muamele eden hatta canına kıyan anlayışlara karşı da mücadelemizi devam ettiriyoruz.

Kadının istihdamdaki yeri

Başarımızın en önemli kriterlerinden biri kadınlarımızın istihdamdaki yeridir. İstihdamdaki yerlerini yaklaşık 9 puan artırdığımız kadınlarımız bugün hayatın her alanında geçmişle karşılaştıralamaz bir yere sahiptir. Eğitim- öğretimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için pek çok tedbiri hayata geçirdik. Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla kızlarımızın önünü açtık. Kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasete katılımında da tarihi adımlar attık. Parlamentoda 24 olan kadın milletvekili sayısı 2015 seçimlerinde 81'e yükseldi. Pek çok alanda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı hazırlandı. Ülkemizde ilk defa böylesine kapsamlı bir strateji belgesi ortaya çıkmıştır. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek için yapılacaklar bu belgede yer alıyor. Kızlarımızın örgün ve yaygın eğitimdeki etkinliklerini geliştirmeyi planlıyoruz. Ekonomide kadınların iş kurma bakımından güçlendirme gayreti içinde olacağız.

Belirlenen hedeflerden geriye düşülmemesi için bu projeyi takip edeceğimin bilinmesini istiyorum. Burada bir şey özellikle ifade etmem lazım eğitim öğretimin başlığını sadece okulla sınırlı görmüyorum. Kadın tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Çocuk beslenmeyi anne karnında öğreniyor. İlahi tecelli bu. İşte doğumdan sonra da nereden aldın sen bu eğitimi? Bakıyorsunuz aynı şekilde devam ediyor. Aile içinde kadının kimi zaman görünen kimi zaman görünmeyen rolü öğretmenlik vasfından geliyor. Ömür boyu sırtımızı yaslandığımız eşlerimiz gözümüzün nuru.

"Annelerinizin ayaklarının altını öpün"

Şu anda bizi izleyen milletime sesleniyorum; Buradan ayrıldığınızda annelerinizin ayaklarının altını öpün. Çünkü cennet annelerin ayakları altında. Anneler nazlıdır, siz öpmeye kalkarsanız o ayağını çeker. Anneciğim sen bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsunuz deyin.

Afrin harekatı

Afrin'de 3089 terörist etkisiz hale getirildi. İnşallah Afrin de bitecek. Oralar temizlenince insanlar geri dönecek. Biz işgal için girmedik, işimiz bitince gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Ailede kadın iyi bir öğretmense babanın eksiğini de, okulun eksiğini de o giderir. Ayrı bir adeta kanalizasyona dönüşmüş medyadan evlatlarımızı koruyacak olan annelerdir. Çok anneler tanıdık, anneler başka. Baba ölür gider bir iki gün ağlarız, ama anne öldüğünde öyle olmuyor. O çok farklı.

"Kadın haklarını çok önemsiyorum"

Zaman zaman kadın meselesi konuşulurken anne vurgusunu yapmamdan rahatsız olan var biliyorum. Ama Allah'ın kadınlara verdiği en büyük ayrıcalık annelik vasfıdır. Birileri ısrarla bizim validelerimizi yanlış göstermeye çalışıyor. Kadını annelik vasfından ayırmak demek, onun en büyük ayrıcalığını elinden almak demektir. Kadınlarımızın hakları, sorunları konusunda şahsım kadar duyarlı bir başka siyasetçi var mıdır bilmiyorum.

Nurettin Yıldız'a sert tepki

Din adamı olarak ortaya çıkanlar, kadınla ilgili dinimizle ilgili asla yeri olmayan şeyleri söyleyen kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın.

Bizim Diyanet'teki hocalarımız ne yapıyorlar? Neden sessiz kalıyorlar? FETÖ olayı da böyle oldu. Söyledik, söyledik sonra bir şura yaptırdık. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan FETÖ'ye kaldı. FETÖ'nün arkasından gelen tiplere kaldı. Onların da vasıfları ortada.

"Kadınlarımıza müteşekkir olduğumuz bir diğer husus..."

Kadınlarımıza müteşekkir olduğumuz bir diğer husus da şu kritik dönemde gösterdikleri sağlam duruştur. Terör örgütünden temizlediğimiz Afrin'de de yuvalarını kuracak olanlar, ocakları tüttürecek olanlar yine kadınlardır.

ABD'ye tepki

DEAŞ'ı temizledik diyorsun, madem ki DEAŞ'ı temizledin bu silahlar niye? Yoksa bizim için mi getiriyorsun? Bak dedim şunu bilin, biz bir ölür, bin diriliriz. Bizi teknoloji, şu bu korkutmaz. Onların füzeleri, şu bu, hava araçları olabilir. Bunlar bize vermiyorlardu bunları. Şimdi biz de üretmeye başladık. Olmayanlar da olacak. Bizim bunların ötesinde Allah'ımız var. Biz şehadete koşuyoruz, onlar nereye koşuyor bilemem.