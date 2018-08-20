Dünya liderlerini görmek için uyumadık

25 ülkeden gelen 50 genç, kongre kürsüsünde Erdoğan’la buluştu. Ülkesi farklı o Müslüman gençler, hem Erdoğan’a, hem Türk milletine hem de dünyaya çok anlamlı mesajlar verdi.

MAZLUMLAR ADINA TEŞEKKÜR

Çad’dan gelen ve Kayseri Erciyes Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Timan Ahmet, Başkan Erdoğan’a, “Dünyanın huzur barış ve adaleti özlediği bir dönemde bu kongre sadece AK Parti’nin kongresi değildir. Çünkü sizin gibi adaletsizliklere karşı elif gibi dimdik duran bir lider var. Tüm dünya mazlumları, gençler ve tüm liderler adına size bir dünya lideri olarak teşekkür ederim” dedi.

TÜRK HALKI GURUR DUYSUN

Öğrenciler, Erdoğan’a, zalimler karşısında dik duruşunu simgeleyen Arapça elif harfinin yer aldığı bir tabloyu hediye etti. Hediye takdiminin ardından tekrar söz alan Ahmet, “Siz Türk halkına ve dünya gençlerine örnek bir lidersiniz. Türk halkı, böyle bir Başkanı olduğu için övünün, gurur duyun” diye konuştu.

DUYGULARINI ANLATTILAR

O dünya gençleri daha sonra 24 TV’ye duygularını anlattı: “Dünyanın bir liderine bir hediye verme heyecanı yaşadık baya güzeldi kendisi de mutlu olduğunu göstererek bizi de mutlu etti. Bugün ülkelerimizin büyükelçileri olduk. Hepimiz baya heyecanlıydık. Çünkü dünyanın en güçlü liderlerinden biriyle buluşmak bir fırsat. Çok duyguluyuz gece uyumadan bir mektup yazdık. Umarım okuyacak hayallerimizi gerçekleştirecektir.”