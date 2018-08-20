Dünya liderlerini görmek için uyumadık
AK Partinin 6. Olağan Kongresi’nde Erdoğan’a anlamlı bir sürpriz yapıldı.
25 ülkeden gelen 50 genç, kongre kürsüsünde Erdoğan’la buluştu. Ülkesi farklı o Müslüman gençler, hem Erdoğan’a, hem Türk milletine hem de dünyaya çok anlamlı mesajlar verdi.
MAZLUMLAR ADINA TEŞEKKÜR
Çad’dan gelen ve Kayseri Erciyes Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Timan Ahmet, Başkan Erdoğan’a, “Dünyanın huzur barış ve adaleti özlediği bir dönemde bu kongre sadece AK Parti’nin kongresi değildir. Çünkü sizin gibi adaletsizliklere karşı elif gibi dimdik duran bir lider var. Tüm dünya mazlumları, gençler ve tüm liderler adına size bir dünya lideri olarak teşekkür ederim” dedi.
TÜRK HALKI GURUR DUYSUN
Öğrenciler, Erdoğan’a, zalimler karşısında dik duruşunu simgeleyen Arapça elif harfinin yer aldığı bir tabloyu hediye etti. Hediye takdiminin ardından tekrar söz alan Ahmet, “Siz Türk halkına ve dünya gençlerine örnek bir lidersiniz. Türk halkı, böyle bir Başkanı olduğu için övünün, gurur duyun” diye konuştu.
DUYGULARINI ANLATTILAR
O dünya gençleri daha sonra 24 TV’ye duygularını anlattı: “Dünyanın bir liderine bir hediye verme heyecanı yaşadık baya güzeldi kendisi de mutlu olduğunu göstererek bizi de mutlu etti. Bugün ülkelerimizin büyükelçileri olduk. Hepimiz baya heyecanlıydık. Çünkü dünyanın en güçlü liderlerinden biriyle buluşmak bir fırsat. Çok duyguluyuz gece uyumadan bir mektup yazdık. Umarım okuyacak hayallerimizi gerçekleştirecektir.”
Bakan Albayrak Twitter’dan paylaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak, eşi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la beraber kongreyi el ele izledi. Fotoğraf çektiren bakan ve eşinin heyecanı kameralara yansıdı. Bakan Albayrak, eşi ile kongrede çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden paylaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.