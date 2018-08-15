Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Lavrov basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile son derece yoğun kültürel ilişkileri olduğu belirten Lavrov şunları söyledi: “Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli yükseliştedir. Ortak çabalarımıza ivme kazandıran iki ülke lideridir. Onlar çalışmalarımız koordine ediyor. Emin bir şekilde ticaret hacmimiz artmaktadır. Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Santrali gibi büyük projelerimiz gerçekleşiyor. Seneye karşılıklı turizm yılımız olacak. Kültürel ilişkilerimiz de gelişiyor. Rus turistler Türk beldelerine akın ediyorlar. Galiba yeni bir rekoru kıracağız.”

ŞANTAJ YAPIYORLAR

“Bizim ortaklarımızın Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmamalarını olumlu değerlendiriyoruz. Modern dünyanın meselelerine nasıl baktığımızı Türk büyükelçilere yaptığım sunumda paylaştım. Dünyada bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor. Bu süreç objektif bir gerçektir. Bazıları buna yaptırımlarla, şantajla buna karşı koymaya çalışıyor. Hatta bazı Batılı partnerlerimiz diplomasi kültürünü yitirmiş gibiler. Ülkelerin içişlerine karışılmaması gerekiyor. Kısa bir süre evvel son terör gruplarına karşı nasıl mücadele ederiz ve İdlib’deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Balkanlar, Ukrayna, Dağlık Karabağ sorunlarını değerlendirdik. Bizim ülkelerimiz dış siyasetteki stratejik ortaklığın pekişmesi için adımlar atacaktır.”

‘Artık kabadayılık devri bitmeli’