Dünyada bir dönüm noktası yaşıyoruz
İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor. Bu süreç objektif bir gerçektir. Bazıları buna yaptırımlarla, şantajla buna karşı koymaya çalışıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Lavrov basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile son derece yoğun kültürel ilişkileri olduğu belirten Lavrov şunları söyledi: “Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli yükseliştedir. Ortak çabalarımıza ivme kazandıran iki ülke lideridir. Onlar çalışmalarımız koordine ediyor. Emin bir şekilde ticaret hacmimiz artmaktadır. Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Santrali gibi büyük projelerimiz gerçekleşiyor. Seneye karşılıklı turizm yılımız olacak. Kültürel ilişkilerimiz de gelişiyor. Rus turistler Türk beldelerine akın ediyorlar. Galiba yeni bir rekoru kıracağız.”
ŞANTAJ YAPIYORLAR
“Bizim ortaklarımızın Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmamalarını olumlu değerlendiriyoruz. Modern dünyanın meselelerine nasıl baktığımızı Türk büyükelçilere yaptığım sunumda paylaştım. Dünyada bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor. Bu süreç objektif bir gerçektir. Bazıları buna yaptırımlarla, şantajla buna karşı koymaya çalışıyor. Hatta bazı Batılı partnerlerimiz diplomasi kültürünü yitirmiş gibiler. Ülkelerin içişlerine karışılmaması gerekiyor. Kısa bir süre evvel son terör gruplarına karşı nasıl mücadele ederiz ve İdlib’deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Balkanlar, Ukrayna, Dağlık Karabağ sorunlarını değerlendirdik. Bizim ülkelerimiz dış siyasetteki stratejik ortaklığın pekişmesi için adımlar atacaktır.”
‘Artık kabadayılık devri bitmeli’
Türkiye’nin davetini kabul ederek büyükelçilere hitap ettiği ve sorularına açık yüreklilikle yanıt verdiği için Lavrov’a teşekkür eden Çavuşoğlu, “Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Dolayısıyla ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübesi vardır. Bu tecrübesini büyükelçilerimizle paylaştı. Birçok konuda Rusya Federasyonu’nun ve kendisinin vizyonunu bizlerle paylaştı. İkili ilişkilerimiz her alanda olumlu bir şekilde seyrediyor. Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi projeleri hayata geçirmek için iki ülke liderinin çizdiği çerçevede çalışmaların devam Ediyor. Vize meselesi elbette önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz bir şekilde seyahat etmesi bizleri mutlu ediyor. Bu sene Rusya’dan gelen turist sayısında da bir rekor kırılıyor. Daha fazla Rus turisti, dostlarımızı ülkemizde ağırlamaktan elbette mutluluk duyacağız. Amerika’nın artık bwu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor. ABD itibarlı ülke olarak devam etmek istiyorsa bu dayatmalarla olmaz” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.