Soçi Zirvesi'nde Türkiye'nin istediği oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

SOÇİ ZİRVESİ ÇOK BAŞARILI

Soçi’de zirvenin BM gözetiminde bir zirve olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Muhalefet bazı tereddütleri vardı, bu tereddütlerin giderilmesi için Sayın Lavrov’u da aramıştım. Muhalefetin bir kısmı zaten gitmemişti, giden muhalefet havaalanına vardığı zaman rejimin bayraklarını, flamalarını, amblemlerini görünce gitmek istemediler. Daha sonra salondan ve diğer yerlerden kaldırıldı ama logonun her yerde kullanıldığı görüldü, her yerden de kalkması mümkün değildi. Dolayısıyla muhalefet buraya katılmak istemedi. Tüm yetkileri Türkiye’ye devretti garantör ülke olarak. Muhalefeti Soçi’de biz temsil ettik. Ufak tefek krizleri de istişare ederek aştık. Formüller bulduk, diplomasiyi işlettik, sorunu çözdük. Önemli olan sonuç elde etmektir. Suriye konusu zaten kolay bir konu değil. Ama esas sonuç bildirgesi önemli. Bana göre sonuç çok başarılı. Sonuç bildirgesinde biz Türkiye olarak, garantör ülkelerden birisi olarak istediklerimizi buraya koyduk. İkincisi, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararına atıfta bulunması önemli, Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Biz her zaman şunu söylüyorduk, Astana ve Soçi’nin Cenevre’ye entegre edilmesi gerekiyor. Burada alınan karar ile Soçi’de Cenevre’ye entegre edilmiştir. Anayasa komisyonu için 150 isim belirledik. Üç garantör ülke 50’şer isim verdi. Biz de muhalefet adına isimleri verdik. Anayasa komisyonu Cenevre’de toplanacak. Bundan sonraki toplantılar da Cenevre’de olacak. Cenevre’de rejimin anayasa, secim, geçiş yönetimi gibi konularda gerçek anlamda müzakerelere başlaması gerekiyor. Muhalefet bu konularda bugüne kadar vizyonunu ortaya koydu, olgun bir oluşum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Rejim bugüne kadar bu konuları tartışmaya ve müzakere etmeye yanaşmamıştı. Bence Soçi zirvesi her anlamda başarılı bir zirve oldu. Başlangıçta baz sorunlar ya da aksaklıklar olsa da başarılı bir zirve oldu” diye konuştu.