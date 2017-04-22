Düzensiz göçün kontrolü Avrupa’nın vize kararına bağlı

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda üzerine düşen her şeyi yaptığını belirterek, Mayıs ayında sunulacak çalışmanın kabul edilmesi durumunda, sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmaya başlayacağını, aksi takdirde akamete uğrayacağını söyledi. Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çelik, vize serbestisi ile ilgili hazırlanan çalışmaya AB’nin olumlu yanıt vermemesi durumunda, Türkiye’nin Ege’de düzensiz göçle ilgili iş birliği yapmayacağının altını çizdi.

AB’Yİ TÜRKİYE KURTARDI

Türkiye’nin 3 milyon sığınmacıyı misafir ettiğini hatırlatan Ömer Çelik, “Türkiye, Avrupa Birliği’ni kurtarmış bir ülkedir. Bu mülteci anlaşmasını biz yapmasaydık, bu kadar mülteci Avrupa’ya gitseydi, bu göçmenlikleri istismar eden aşırı sağcılar, ırkçılar öyle bir şekilde yükselecekti ki, Avrupa siyasetinde bunu merkez sağ siyasetçiler idare edemeyecekti ve Avrupa’nın siyasi haritası değişecekti” dedi.

SORGULAMA YETKİSİ YOK

Bakan Çelik, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) referandum sürecini gözlem misyonu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Çelik, AGİT ile her zaman açık bir iş birliği yaptıklarını belirterek, “Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’ın da açıkladığı gibi

AGİT’in ya da herhangi bir uluslararası kurumun, bir referandumun sonucunu geçersiz sayma ya da onun meşruiyetini sorgulama gibi bir yetkisi yok. Buradaki yapacağı şey, teknikdeğerlendirmedir” diye konuştu.