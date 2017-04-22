Düzensiz göçün kontrolü Avrupa’nın vize kararına bağlı
AB Bakanı Ömer Çelik, Mayıs ayında sunulacak vize serbestisi çalışmasına, Avrupa ülkelerinin olumlu yanıt vermemesi halinde Türkiye’nin Ege’de düzensiz göçle ilgili iş birliği yapmayacağını söyledi.
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda üzerine düşen her şeyi yaptığını belirterek, Mayıs ayında sunulacak çalışmanın kabul edilmesi durumunda, sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmaya başlayacağını, aksi takdirde akamete uğrayacağını söyledi. Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çelik, vize serbestisi ile ilgili hazırlanan çalışmaya AB’nin olumlu yanıt vermemesi durumunda, Türkiye’nin Ege’de düzensiz göçle ilgili iş birliği yapmayacağının altını çizdi.
AB’Yİ TÜRKİYE KURTARDI
Türkiye’nin 3 milyon sığınmacıyı misafir ettiğini hatırlatan Ömer Çelik, “Türkiye, Avrupa Birliği’ni kurtarmış bir ülkedir. Bu mülteci anlaşmasını biz yapmasaydık, bu kadar mülteci Avrupa’ya gitseydi, bu göçmenlikleri istismar eden aşırı sağcılar, ırkçılar öyle bir şekilde yükselecekti ki, Avrupa siyasetinde bunu merkez sağ siyasetçiler idare edemeyecekti ve Avrupa’nın siyasi haritası değişecekti” dedi.
SORGULAMA YETKİSİ YOK
Bakan Çelik, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) referandum sürecini gözlem misyonu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Çelik, AGİT ile her zaman açık bir iş birliği yaptıklarını belirterek, “Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’ın da açıkladığı gibi
AGİT’in ya da herhangi bir uluslararası kurumun, bir referandumun sonucunu geçersiz sayma ya da onun meşruiyetini sorgulama gibi bir yetkisi yok. Buradaki yapacağı şey, teknikdeğerlendirmedir” diye konuştu.
AB Bakanları Malta’da Türkiye’yi görüşecek
Alman Die Welt gazetesi, önümüzdeki hafta yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2005 yılından bu tarafa sürdürülen üyelik müzakerelerinin durdurulmasının da bulunduğunu yazdı. Gazete, bir üst düzey AB diplomatının, “Malta’da 28-29 Nisan’da yapılacak toplantıda, bakanlar AB Komisyonu´na, Ankara´nın müzakere kurallarını ihlal edip etmediğini ve bu doğrultuda görüşmelerin askıya alınıp alınmaması gerektiğini araştırmasını isteyecek” dediğini aktardı.
GEÇİCİ DURDURMA OLABİLİR
Die Welt gazetesine göre, diplomatik çevrelerde AB Komisyonu´nun ‘Türkiye´de insan hakları, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin ciddi ve sürekli ihlal edildiği’ iddiasıyla, 2005 yılında kabul edilen müzakere zaptının 5. maddesi uyarınca görüşmeleri belirli bir süreliğine durduracağı beklentileri hakim. Gazete, 5. maddeye dayanarak müzakerelerin durdurulmasına 28 üye ülkenin tamamının değil, AB nüfusunun yüzde 65´ini temsil eden 16 üye devletin onay vermesinin yeterli olacağı görüşünü savundu.
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