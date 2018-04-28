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EDOK’un hain komutanlarına ağır müebbet

FETÖ’nün TSK’da önünü açan, 15 Temmuz darbe girişiminin komuta kademesinde yer alan EDOK eski Komutanı Metin İyidil ile Hamza Koçyiğit ve İhsan Yanıkoğlu ağır müebbet aldı.

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Darbe girişiminde EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada eski korgeneral Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında eski EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada karar çıktı. Sanıklardan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu da, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DARBENİN KOMUTASINDA

 FETÖ’cü hain kalkışmadan birkaç gün sonra tutuklanan ve 26 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan KHK ile ihraç edilen eski EDOK Muharebe ve Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. İyidil hakkında 15 Temmuz sonrası kritik bilgilere ulaşılmıştı.

Buna göre, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün kasasında MİT Müsteşarlığı’ndan Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen 23 Haziran 2015 tarihli “Çok Gizli”, “Kişiye Özel” ibareli evraklar çıkmış ve 004141 nolu yazı ekinde İyidil hakkında FETÖ mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu belirlenmişti. İyidil’in, 15 Temmuz darbe girişimi günü ve öncesinde halen darbeden tutuklu bulunan ve yargılanan birçok kritik isimle de görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. 

FETÖ’NÜN YOL AÇICISI

İyidil, görev yaptığı birimlerde FETÖ’cülerin de önünü açtı. Darbeye karışan birçok subay, İyidil’in Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanı olduğu dönemde kritik yerlere getirildi ve terfi ettirilmesi sağlandı. Yine Genelkurmay Personel Başkanlığı döneminde de özel kalem, yaver, kritik birlik komutanlıklarına FETÖ mensupları getirildi. Ayrıca İyidil döneminde TSK’da disiplin kurulları oluşturularak Kuvvet Komutanlığı seviyesindeki personelin TSK’dan ilişiğinin kesilmesinin yolu açıldı. Bu dönemde yine yurt dışı görevlendirmeler tamamen FETÖ subayları lehine olacak şekilde planlandı.

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