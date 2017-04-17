Ege ve Akdeniz’de MHP firesi

Tarihi referanduma İstanbul’un 21 ilçesinden tam destek çıktı. Yüzde 70 oy oranıyla Sultanbeyli rekor kırdı. Marmara’da evete en büyük destek Sakarya’dan geldi.

Türkiye’nin en yoğun nüfusunun yaşadığı Marmara Bölgesi’nden çıkan evet oranının, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oyla aynı olması dikkati çekti. İstanbul’da 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yüzde 48, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde yüzde 49.83 oy almıştı. Dünkü referandumda ise İstanbul’daki evet oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Kentin 39 ilçesinden 21’inde evet çıktı. Yüzde 70’lik oranla Sultanbeyli evete destekte rekor kırdı. Sultanbeyli’yi sırasıyla Arnavutköy, Esenler, Bağcılar, Sultangazi, Gaziosmapaşa, Ümraniye, Başakşehir, Güngören, Kağıthane, Bayrampaşa, Beykoz, Sancaktepe, Çekmeköy, Fatih, Tuzla, Zentinburnu, Şile, Bahçelievler ve Beyoğlu izledi. Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Adalar, Şişli, Maltepe, Çatalca, Silivri, Sarıyer, Beylikdüzü, Avcılar, Kartal, Ataşehir, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Üsküdar, Eyüp ve Esenyurt’tan ise hayır çıktı.

SAKARYA’DA %68 EVET

Sakarya yüzde 68’lik evet oranıyla bölgedeki kentler arasında zirvede yer aldı. Evet oranı Kocaeli’de yüzde 56, Bursa’da yüzde 53.4, Yalova’da yüzde 49.7,Bilecik’te 48.9, Balıkesir’de 45.5, Tekirdağ’da 39, Edirne’de yüzde 29.5, Kırklareli’de ise 28.7 olarak açıklandı.

SINIRLI DESTEK

Referandumda alınan sonuçlar, evet bloğunda AK Parti ve MHP yer alsa da MHP seçmeninin “Milliyetçi-ulusalcı” ve “Milliyetçi-muhafazakar” şeklinde iki farklı tercihte bulunduğunu ortaya koydu. Marmara, Ege ve Akdeniz’deki evet oranının neredeyse 2014’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Ewwrdoğan’a verilen oyla aynı olduğu görüldü. Yani bu üç bölgedeki evet oylarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadık seçmeninden geldiği ortaya çıktı. Bir başka deyişle, Türkiye’nin en yoğun nüfusunun yaşadığı bu üç bölgede, MHP’nin ‘Milliyetçi-ulusalcı’ yapıdaki seçmeninin, milliyetçilik dışındaki ikinci tercihinin ulusalcılık olduğu ve muhafazakar AK Parti seçmeniyle birlikte hareket etmek yerine ulusalcı CHP ve HDP’nin ‘hayır’ bloğuyla hareket etmeyi seçtiği görüldü.

HENDEKLER HDP OYLARINI ERiTTi

PKK’nın, ‘Hayır’ oyu kullanılması yönünde baskı yaptığı Doğu ve Güneydoğu’da seçmen ‘Yeni Türkiye’ye desteğini artırdı. 1 Kasım’da HDP’ye verilen oylar ile HDP’nin destek verdiği ‘Hayır’ oyları karşılaştırıldığında önemli bir oy kaybı dikkat çekiyor.