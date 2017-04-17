Ege ve Akdeniz’de MHP firesi
MHP’nin Marmara, Ege ve Akdeniz’deki milliyetçi-ulusalcı oyları, Hayır bloğuna kaydı. CHP ve HDP oylarının birleş-mesiyle Denizli ve Adana gibi şehirlerde Hayır önde çıktı. MHP’nin ‘Milliyetçi-muhafazakar’ yapıdaki seçmeninin yaşadığı İç Anadolu’da ise Evet bloğuna katkı yaptığı görüldü.
- ŞERİFE GÜZEL
İSTANBUL’DA EVETE DESTEK YÜZDE 49
Tarihi referanduma İstanbul’un 21 ilçesinden tam destek çıktı. Yüzde 70 oy oranıyla Sultanbeyli rekor kırdı. Marmara’da evete en büyük destek Sakarya’dan geldi.
Türkiye’nin en yoğun nüfusunun yaşadığı Marmara Bölgesi’nden çıkan evet oranının, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oyla aynı olması dikkati çekti. İstanbul’da 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yüzde 48, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde yüzde 49.83 oy almıştı. Dünkü referandumda ise İstanbul’daki evet oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Kentin 39 ilçesinden 21’inde evet çıktı. Yüzde 70’lik oranla Sultanbeyli evete destekte rekor kırdı. Sultanbeyli’yi sırasıyla Arnavutköy, Esenler, Bağcılar, Sultangazi, Gaziosmapaşa, Ümraniye, Başakşehir, Güngören, Kağıthane, Bayrampaşa, Beykoz, Sancaktepe, Çekmeköy, Fatih, Tuzla, Zentinburnu, Şile, Bahçelievler ve Beyoğlu izledi. Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Adalar, Şişli, Maltepe, Çatalca, Silivri, Sarıyer, Beylikdüzü, Avcılar, Kartal, Ataşehir, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Üsküdar, Eyüp ve Esenyurt’tan ise hayır çıktı.
SAKARYA’DA %68 EVET
Sakarya yüzde 68’lik evet oranıyla bölgedeki kentler arasında zirvede yer aldı. Evet oranı Kocaeli’de yüzde 56, Bursa’da yüzde 53.4, Yalova’da yüzde 49.7,Bilecik’te 48.9, Balıkesir’de 45.5, Tekirdağ’da 39, Edirne’de yüzde 29.5, Kırklareli’de ise 28.7 olarak açıklandı.
SINIRLI DESTEK
Referandumda alınan sonuçlar, evet bloğunda AK Parti ve MHP yer alsa da MHP seçmeninin “Milliyetçi-ulusalcı” ve “Milliyetçi-muhafazakar” şeklinde iki farklı tercihte bulunduğunu ortaya koydu. Marmara, Ege ve Akdeniz’deki evet oranının neredeyse 2014’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Ewwrdoğan’a verilen oyla aynı olduğu görüldü. Yani bu üç bölgedeki evet oylarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadık seçmeninden geldiği ortaya çıktı. Bir başka deyişle, Türkiye’nin en yoğun nüfusunun yaşadığı bu üç bölgede, MHP’nin ‘Milliyetçi-ulusalcı’ yapıdaki seçmeninin, milliyetçilik dışındaki ikinci tercihinin ulusalcılık olduğu ve muhafazakar AK Parti seçmeniyle birlikte hareket etmek yerine ulusalcı CHP ve HDP’nin ‘hayır’ bloğuyla hareket etmeyi seçtiği görüldü.
HENDEKLER HDP OYLARINI ERiTTi
PKK’nın, ‘Hayır’ oyu kullanılması yönünde baskı yaptığı Doğu ve Güneydoğu’da seçmen ‘Yeni Türkiye’ye desteğini artırdı. 1 Kasım’da HDP’ye verilen oylar ile HDP’nin destek verdiği ‘Hayır’ oyları karşılaştırıldığında önemli bir oy kaybı dikkat çekiyor.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa ve Gaziantep, “Evet” oylarının yüksek oranda sürükleyici illeri oldu. Diyarbakır’dan çıkan yüzde 32.5 “evet” oyu ve Hakkari, Şırnak gibi Kürt oylarının yoğun olduğu illerden gelen “Hayır” oyları, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan çıkan yüksek oranlı “Evet” oyları karşısında eridi. AK Parti’nin her zaman kalesi olarak yüksek destek bulduğu Şanlıurfa’da da 1 Kasım’da yüzde 64 olan destek, 7 Haziran’da yüzde 46 olmuş, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 68 olarak gerçekleşmişti. Referandumda Şanlıurfa’nın desteği de yüzde 70.9 ile rekor düzeyini korudu. G.Antep de yüzde 62.5 “Evet” oyu çıktı.
DİYARBAKIR GERİ KALMADI
1 Kasım’da Diyarbakır’dan yüzde 21 oy alan AK Parti, 7 Haziran’da yüzde 14 oy almıştı. Diyarbakır’ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki desteği ise yüzde 33 olmuştu. Diyarbakır’dan çıkan sonuçlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verilen desteğin korunduğunu ortaya koydu. Şanlıurfa’nın Harran ilçesi ise ‘Evet’ oylarında Türkiye rekoru kırdı. Daha önceki seçimlerde rekor kıran Adıyaman Sincik’te Yüzde 96,32 Evet çıkarken, Harran’da yüzde 97,2 7 Evet oyu çıktı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi,Hakkari’de 16.35 olan oy oranı neredeyse iki katı artarak 32.5’e çıktı. Şırnak’ta 14.78 olan oy oranı 28.4’e, Siirt’te 42.45’ten 47.9’a, Mardin’de 36.67’den 41’e, Van’da ise 42.6’dan 42.8’e çıktı. Batman’da 38.02’den 36.5’ye, Diyarbakır’da 33.47’den 32.4’e düştü.
ORTA ANADOLU REKOR KIRDI
Anayasa değişikliğine İç Anadolu Bölgesi’nden güçlü destek geldi. Konya’da evet oranı yüzde 73 oldu.
AK Parti’nin güçlü olduğu İç Anadolu bölgesinde, ‘Milliyetçi-muhafazakar’ çizgideki MHP seçmenin de ‘evet bloğunda hareket ettiği ve bu bölgede yer alan şehirlerde ‘evet’ rekorları kırıldığı görüldü. 1 Kasım 2015 Genel Se- çimlerinde AK Parti’ye yüzde 74, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a yüzde 74 destek veren Konya, yine rekor düzeyde “evet” desteğiyle öne çıktı. Konya’da yüzde 73 ile evetin güçlü savunucuları arasında yer aldı. Kayseri’de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 65 oy çıkmış, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan’a yüzde 66 destek vermişti. Kayseri’de ‘evet’ oranı yüzde 67 oldu.
EGE HER ZAMANKİ GİBİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne Ege’den gelen destek sınırlı oldu. İzmir’in yüzde 31,2’si yeni sisteme evet dedi.
MHP’nin “milliyetçi-ulusalcı” seçmeni Ege’de CHP’nin “solcu-ulusalcı” seçmeniyle birlikte hareket etti. Geçmiş seçimlerde de AK Parti’nin az destek bulduğu İzmir başta olmak üzere Ege illerinde yine benzer bir tablo yaşandı. İzmir’de de 1 Kasım’da yüzde 31 olan AK Parti oyları, 7 Haziran’da yüzde 26 olarak gerçekleşmişti. İzmir’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 33 oy çıkmıştı. Dünkü referandum tablosunda ise yeni sisteme destek yüzde 31’le sınırlı kaldı. Büyükşehir belediyesi MHP’de olan Manisa’da da AK Parti, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 44, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 37 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Manisa’dan yüzde 46 destek çıkmıştı. MHP seçmeninin yoğun olduğu Manisa’da yüzde 45,7 evet oyuna karşılık yüzde 54,3 hayır çıktı. Ege’nin bir başka öne çıkan büyükşehiri Denizli’de de hayır oyları son anda öne geçti. Denizli’de hayır oyları yüzde 55,4 olurken, evetler yüzde 44,6’da kaldı. Denizli’de tablo, bundan önceki seçimlerde de benzer şekilde gerçekleşmişti. 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti’nin oyları yüzde 45.4, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ise yüzde 47 olmuştu.
AKDENİZ’DE EVET ONE GEÇTİ
Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki “Evet” desteğine karşılık MHP ve CHP seçmeninin yoğun olduğu Akdeniz “kıyı bandında” “Hayır”lar önde çıktı. Adana’da 1 Kasım’da yüzde 37 oy alan AK Parti, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 30 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Adana’nın oyu yüzde 39 olmuştu. Adana’da yüzde 58 “Hayır” çıkarken, “Evet”ler yüzde 42’de kaldı. Akdeniz bölgesinde, Mersin ve Adana’da oyların yaklaşık 4 puan arttığı gözlendi. Mersin’de 2014 yılında Erdoğan’ın aldığı oy 31.98 iken bu referandumda 36’ya çıktı. Aynı şekilde Adana’da 38.9’dan yüzde 41.9’a yükseldi.
MHP FARK ARTIRDI
MHP’nin güçlü olduğu illerden Mersin’de AK Parti 1 Kasım seçimlerinde yüzde 31, 7 Haziran seçimlerinde ise yüzde 26 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Mersin’in desteği yüzde 32 olarak gerçekleşmişti. MHP’nin referandumda “Evet” cephesiyle hareket etme kararı sandığa olumlu yansıdı. Evet’ler, hayır blokunu oylarını geride bıraktı. Akdeniz Bölgesi’nde evet oylarının oranın 50.4’le yarışı önde tamamladı. Mersin ve Adana’da oyların yaklaşık 4 puan arttığı gözlendi. Mersin’de 2014 yılında Erdoğan’ın aldığı oy 31.98 iken bu referandumda 36’ya çıktı. Aynı şekilde Adana’da 38.9’dan yüzde 41.9’a yükseldi.
BAHÇELİ’NİN MEMLEKETİ
MHP’nin Evet blokuna verdiği destek bariz olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de görüldü. AK Parti’ye 1 Kasım seçimlerinde yüzde 46, 7 Haziran’da ise yüzde 38 destek çıkmıştı. Osmaniye’nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki desteği ise yüzde 48 olmuştu. Bahçeli’nin memleketinde MHP desteği bu sefer kendini göstererek, yüzde 57.8 “Evet” ile bugüne kadarki en büyük oy oranını yakaladı.
TUNCELİ DESTEĞİNİ ARTIRDI
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli de dahil, Doğu Anadolu’da pek çok ilde ‘Evet’e destek oylarında ciddi artış gözlendi.
1 Kasım 2015 seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde büyük oranda oy alan HDP, terör örgütünün hendek-barikat siyasetine verdiği destek nedeniyle büyük bir oy kaybı yaşadı. 1 Kasım seçimlerinde HDP’ye verilen oylar ile, HDP’nin destek verdiği “Hayır” oyları karşılaştırıldığında önemli bir oy kaybı dikkat çekiyor. Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de 14.35 olan oy oranı 19.6’ya çıktı. Aynı şekilde Iğdır’da 26.89’dan 34.9’a yükseldi.
KARADENİZ MAHCUP ETMEDİ
AK Parti’nin 1 Kasım’da yüzde 73, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 80’lere çıkarak rekor destek aldığı Bayburt’tan dün de yüzde 81.8 ile yeni rekor çıktı.
Karadeniz bölgesi, bugüne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya koyduğu tabloyu çok fazla değiştirmedi. Giresun, Ordu, Trabzon gibi iller, hem 1 kasım seçimleri, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yakın oranları yakaladı.
REKOR BAYBURT’TA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 76 destek verdiği AK Parti’ye 7 Haziran’da yüzde 66 destek vermişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Rize’nin d esteği yüzde 80 olmuştu. Rize, yüzde 75,60 ile yine Evet’i açık ara önde bitirdi. Asıl rekor ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yüzde 81, 8 ile Bayburt’tan geldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.