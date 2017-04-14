Egemen Bağış: FETÖ, hala PKK’ya içeriden destek veriyor

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, ‘Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlatmak için İstanbul’da yaşayan Diyarbakırlı vatandaşlarla bir araya geldi. Diyarbakır Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği toplantıda ‘Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ hakkında merak edilenleri ve sistemin içeriğini Diyarbakırlı vatandaşlara anlatan Egemen Bağış, 16 Nisan referandumuna sayılı günler kala Türkiye’de yaşanan olayları da değerlendirdi.

"Başka türlü olmaz bu iş"

Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda önceki gün yaşanan bombalı saldırı hakkında konuşan Bağış, PKK’nın gerçekleştirdiği saldırının içeriden destek almadan mümkün olamayacağını söyledi. PKK’nın millet ile devlet arasına fitne sokmaya çalıştığını kaydeden Bağış, "Diyarbakır’a girdiğim zaman adeta bir Avrupa şehrine girmiş gibi hissettim. O kadar muazzam havalimanınız, o kadar güzel yollarınız, o kadar güzel binalarınız var ki gerçekten devletimle milletimle gurur duydum. Eskiden böyle değildi. Hemen ertesi gün, Diyarbakır’ın kalkınmasını çekemeyen, milletle devletin arasını açmak için her türlü fitneyi yapan terör örgütünün 30 metre tünel kazarak patlayıcı yerleştirip emniyetin göbeğinde saldırı yapması bizi çok düşündürdü. Demek ki bu FETÖ’cüler hala içeriden PKK’ya destek veriyor. Başka türlü olmaz bu iş" dedi.

"Uğradıkları bozgunu yüzyıllardır unutamıyorlar"

Bağış, ayrıca Avrupa ile yaşanan diplomatik krizler hakkında da konuştu. Türkiye’ye yapılan saldırıların amacının fitne sokma olduğunu belirten Bağış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz milletçe 15 Temmuz’u maalesef unutmaya başladık. 15 Temmuz’da yaşadığımız travmanın ne kadar vahim olduğunu biz milletçe unuttuk ama onlar Haçlı Seferleri’nde uğradıkları bozgunu yüzyıllardır unutamıyorlar. Onun için bizi birbirimize kırdırmaya uğraşıyorlar. Son dönemde uğradığımız saldırıların perde arkasına bakarsanız aslında içimize fitne sokma çabası var."

Toplantı sonunda Diyarbakır Dernekleri Federasyon Başkanı İbrahim Yalçıntepe, günün anısına Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış’a hediye takdim etti.