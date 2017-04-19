Kalyoncu: Ejder geri çekil F-16’lar vuracak
Darbe girişiminde hain Ejder Yıldırım’ın ‘kuvvet macunu’ şifresiyle F-16’larıın Ankara Emniyeti’ni bombalaması istediği, firari Ali Kalyoncu’nun da ‘Ejder geri çekil’ uyarısıyla saldırıyı haber verdiği belirlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü ele geçirmeye çalışan hainlerden Ejder Yıldırım’ın “kuvvet macunu” şifresiyle hava desteği istediği ortaya çıktı. Firari eski tuğgeneral Ali Kalyoncu’nun da “Ejder geri çekil. Hava Kuvvetleri doğrudan müdahale edecek” dediği belirlendi.
WHATSAPP’TAN İLETİŞİM
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 4’üncü Kolordu Komutanlığı ve 28’ıncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndaki olaylara ilişkin, aralarında firari eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu’nun da bulunduğu 216’sı tutuklu 268 sanık hakkındaki iddianame Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Darbe girişimi sırasında kullanılan WhatsApp yazışmaları da yer alan iddianamede Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda etkin rol oynayan eski Yarbay Ejder Yıldırım’ın telefonunda “Türkiyem” adlı WhatsApp grubu tespit edildiği belirtildi. Buna göre zırhlı araçlarla Ankara Emniyeti’ne Yarbay Yıldırım, saat 00.05 itibarıyla “Emniyet hv” ve “kuvvet macunu” iletilerini göndererek emniyete hava saldırısı talep etti. Yıldırım, bir dakika sonra “hava” ve “ds” mesajlarıyla saldırı talebini yineledi. Bunun üzerine sanıklardan Savaş Kabaklı, “Hava desteği başka yerde, elindekini kullan” cevabını verdi. Bu yazışmadan 10 dakika sonra sanık Ercan Türkben, gruba “Yeriniz neresi?” diye yazdı. Tuğgeneral Ali Kalyoncu da saat 00.41’de gruba attığı mesajda, “Ejder geri çekil. Hava Kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek” ifadesini kullandı.
‘SİVİLLERİ İNDİRİN’ EMRİ
Kalyoncu, saat 00.54’teki mesajında ise “Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin.” emrini verdi. Yıldırım da emre, önce “ok” sonra “ettik” yazarak karşılık verdi. Yıldırım’ın talebi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne 01.00 sıralarında F-16 saldırısı gerçekleştirildi. Ayrıca Yarbay Yıldırım’ın olay günü Akıncı’daki ana jet üs komutanlığında olduğu belirlenen Osman Doğan’a attığı “Abi, ne kadar zaman sürer, hadi” mesajlarıyla doğrudan hava desteği istediği tespit edildi. Tüm sanıklar hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Polis kıyafetli DEAŞ’lı yalanı
İddianamede ZPT şoförü olan şüpheli Ferdi Özcan, ifadesinde, Ankara Emniyeti’nin bulunduğu Akköprü civarına geldiklerinde eski Üsteğmen Ümit Acar’ın kendilerine “IŞİD polis kıyafeti giymiş, ateş edin” emri verdiğini belirtti. Özcan, bunun üzerine aracın kule bölümünde bulunan Savaş Kurnaz’ın uçaksavarla TOMA’lara ateş ettiğini kaydetti. Yine şüphelilerden eski tabur komutanı Ejder Yıldırım’ın şoförü Kadir Yavaş, darbe girişimi sırasında vatandaşların tepkisi artınca Yıldırım’ın kendisine, “Ayaklarına ateş edin, sıkmayan olursa ben gelir size sıkarım” dediğini iddia etti.
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