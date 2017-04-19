Kalyoncu: Ejder geri çekil F-16’lar vuracak

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü ele geçirmeye çalışan hainlerden Ejder Yıldırım’ın “kuvvet macunu” şifresiyle hava desteği istediği ortaya çıktı. Firari eski tuğgeneral Ali Kalyoncu’nun da “Ejder geri çekil. Hava Kuvvetleri doğrudan müdahale edecek” dediği belirlendi.

WHATSAPP’TAN İLETİŞİM

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 4’üncü Kolordu Komutanlığı ve 28’ıncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndaki olaylara ilişkin, aralarında firari eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu’nun da bulunduğu 216’sı tutuklu 268 sanık hakkındaki iddianame Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Darbe girişimi sırasında kullanılan WhatsApp yazışmaları da yer alan iddianamede Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda etkin rol oynayan eski Yarbay Ejder Yıldırım’ın telefonunda “Türkiyem” adlı WhatsApp grubu tespit edildiği belirtildi. Buna göre zırhlı araçlarla Ankara Emniyeti’ne Yarbay Yıldırım, saat 00.05 itibarıyla “Emniyet hv” ve “kuvvet macunu” iletilerini göndererek emniyete hava saldırısı talep etti. Yıldırım, bir dakika sonra “hava” ve “ds” mesajlarıyla saldırı talebini yineledi. Bunun üzerine sanıklardan Savaş Kabaklı, “Hava desteği başka yerde, elindekini kullan” cevabını verdi. Bu yazışmadan 10 dakika sonra sanık Ercan Türkben, gruba “Yeriniz neresi?” diye yazdı. Tuğgeneral Ali Kalyoncu da saat 00.41’de gruba attığı mesajda, “Ejder geri çekil. Hava Kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek” ifadesini kullandı.

‘SİVİLLERİ İNDİRİN’ EMRİ

Kalyoncu, saat 00.54’teki mesajında ise “Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin.” emrini verdi. Yıldırım da emre, önce “ok” sonra “ettik” yazarak karşılık verdi. Yıldırım’ın talebi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne 01.00 sıralarında F-16 saldırısı gerçekleştirildi. Ayrıca Yarbay Yıldırım’ın olay günü Akıncı’daki ana jet üs komutanlığında olduğu belirlenen Osman Doğan’a attığı “Abi, ne kadar zaman sürer, hadi” mesajlarıyla doğrudan hava desteği istediği tespit edildi. Tüm sanıklar hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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