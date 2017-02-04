Ekonomik darbeye Milli hamle

Türkiye’ye kurulan tuzaklar yine boşa çıktı

- Hükümetin ÖTV ve KDV’de indirim hamlesi piyasalara doping oldu. Vergi avantajları vitrinlere yansırken, mağazalarda ilk günden hareketlilik başladı.

- Güneydoğulu işadamlarına, 23 ildeki cazibe merkezlerinin sunduğu fırsatlar anlatılacak. İşadamları, teşviklerle doğdukları bölgelere yatırıma davet edilecek.

- Doğu illerindeki çağrı merkezlerine binayı devlet verecek. Fiber altyapı ve faizsiz kredi sağlanacak. Her eleman için 2500 TL eğitim desteği ile hedef 9 bin yeni istihdam.

-Rusya, Irak, İran, İsrail ve Mısır ile yeni işbirlikleri için atağa kalkıldı. Yeni ticaret alanları oluşturmak ve hacmini ikiye üçe katlamak için temaslar hızlandı.

- Fitch ve S&P’nin not darbelerine karşı TL, yükselişe geçti. TL, dolar karşısında yüzde 5, Euro karşısında yüzde 4 ve sterlin karşısında yüzde 5 değer kazandı.

-Vergisini zamanında ödeyen, geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirenlere indirim gelecek. Yüzde 5’lik beklentide son kararı Bakanlar Kurulu verecek.

Patronlara ‘Memleketine yatırım yap’ daveti

Kalkınma Bakanı Elvan’dan ‘memleketine yatırım yap’ daveti geldi. Elvan “23 ili kapsayan cazibe merkezleri için öncelikle bölgede doğmuş işadamlarıyla yatırım görüşmesi yapılacak. Onların yatırım yapmalarını istiyoruz ” dedi.

Doğu ve Güneydoğu’ya yatırımın önünü açacak cazibe merkezleri programı yürürken, iş dünyası için ‘Memleketine yatırım yap’ daveti başlıyor. Bir grup gazeteciye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezi Programı hakkında ayrıntıları anlattı. Konuyla ilgili yol haritasını anlatan Elvan “23 ili kapsayan cazibe merkezleri için bölgede doğmuş işadamları ile yatırım görüşmesi yapılacak.

BÖLGEDE DOĞANLAR ÖNCELİKLİ

Türkiye’nin önde gelen Doğu ve Güneydoğulu işadamlarına cazibe merkezlerine yönelik sunulan fırsatlar ayrıntılı olarak anlatılacak. Biz özellikle o bölgede doğmuş büyümüş ama şu anda İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de büyük işadamı olan kişileri de öncelikli olarak davet etmek istiyoruz. Onların da gelmelerini, yatırım yapmalarını arzu ediyoruz” dedi. Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarının cazibe merkezleri kapsamında bölgeye davet edilmesine yönelik soruya Bakan Elvan “Biz bu desteği verirken, mevcut sanayi işletmesi olan, iş dünyasında tecrübesi olan, ülkenin diğer bölgelerinde, illerinde yatırımları olanlara öncelik vereceğiz. Çünkü bunların deneyimleri var. Bunlar halen üretimle, yatırımla uğraşıyorlar. Bizim arzumuz büyük ölçekli firmaların bu bölgeye girmesi. Bu yönde örneğin; Bingöl’e çok entegre, büyük ölçekli bir proje var. Buna benzer büyük firmalarımız var. Düşünenler var. Tabii ki biz özellikle o bölgede doğmuş büyümüş ama şu anda İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de büyük işadamı olan kişileri de öncelikli olarak davet etmek istiyoruz. Onların da gelmelerini, yatırım yapmalarını arzu ediyoruz” yanıtını verdi.

PAKET BİR PROGRAM

23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı’nın Türkiye’de ilk kez uygulanan yeni bir yaklaşım olduğunu söyleyen Elvan, söz konusu programın proje fikrinden, fizibilite çalışmasından arsa tahsisi, bina yapımı, makine teçhizat alımı, işletme sermayesi, üretim gibi tüm süreçleri kapsayan bir destek mekanizması olduğunu vurgulayarak, “Bu bölgelerin makus talihinin yenilmesi için çok kapsamlı bir program ortaya koyduk. Cazibe Merkezleri Programı aslında paket bir program. Bir yatırımcının, girişimcinin işin başında hangi tür destekler alacağını bileceği, resmi bir bütün olarak göreceği bir program” değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda ücretsiz danışmanlık desteği, fizibilite çalışması, arsa tahsisi gibi imkanlar sağlayacaklarına işaret eden Elvan, şunları kaydetti: “20 bin metrekareye kadar kapalı alanı bedelsiz yapacağız. 10 milyon liraya kadar bina yapımını da bedelsiz olarak biz sağlayacağız. Fabrikanın kurulması aşamasınday erli makine ve teçhizat alınırsa 10 yıl vadeli, ilk 3 yıl faizsiz, ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Faizini biz ödeyeceğiz. Yurt dışından alınırsa vadeyi 6 yıla düşürüyoruz, çünkü yerli makine ve teçhizat kullanımını teşvik edeceğiz. Bunun da ilk 2 yılı ödemesiz olacak. Personelin eğitimine destek vereceğiz. İşletme aşamasında da alacağı işletme sermayesinin faizinin yarısını devlet karşılayacak. Bu 23 ilimizde üretilen ürünlere yönelik kamunun herhangi bir şekilde ihtiyaç duyduğu bir mal üretiliyorsa yüzde 15 fiyat avantajı sağlayacağız.”