Ekonomik savaşı kazanacağız
Başkan Erdoğan, küresel güçlerin dolar üzerinden Türkiye’nin egemenlik hakkına operasyon çektiğini söyledi, “Kimseye eyvallahımız olmaz” sözleriyle Türkiye’nin duruşunu özetledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’tan başladı. Cumhuriyet Caddesi’ndeki ‘Bayburt Buluşması’nda vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan Türkiye’ye karşı oynanan ekonomik oyunlara dikkat çekti.
DÖVİZİNİZİ BOZDURUN
Bayburt’un kendisi için bir başka olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi. “Şahsıma gösterdiğiniz bu sevgi için güven için, verdiğiniz destek için, her birinizi ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında Ordu’da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin. Dolar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Buradan tekrar söylüyorum, yastığının altında dövizi, altını olan varsa Türk Lirası ile bozdursun. Bu yerli ve milli bir mücadeledir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacak. Bugün değilse ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.”
SENARYO VIZ GELİR
“Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk’a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans’a değil, Ahmet’e. Biz bu yola hizmetkar olmak için çıktık. Bunun dışındaki her türlü tehdit, her türlü baskı, her türlü oyun, her türlü senaryo bize vız gelir. Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını bin bir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor. “
“Onlar koalisyonlarla, ekonomik krizlerle siyaseti etkisiz hale getirerek gövdemizi baltalamaya kalktılar. Milletimiz ekonomisine de sahip çıktı. Alın teriyle emeğiyle Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırdı. Bayburtlular ne der? “Sürü ters dönmüş aksak önde gider.” Biz bu işlerle uğraşırken bazen aksakların öne çıkmadığı da olmadığı değil. Hamd olsun bu tür arizi durumları da hal yoluna koyduk, yine koyacağız. Ülkemizin geleceğinden umutluyuz.”
HİÇBİR ÜLKEYE YÖNELİK ÖZEL HUSUMETİMİZ YOK
“Bazı ülkeler Türkiye’nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur. Türkiye’nin ne makro ekonomik verilerinde, ne üretim gücünde, ne istihdam düzeyinde, ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz.”
ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ
“Gerçekten çok basit bir takım görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşım sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir. Bizim hiçbir ülkeye yönelik özel husumetimiz yoktur. Tüm ülkelerle, çıkarlarımızın uyuştuğu noktalarda işbirliği yapıyor, ayrıştığı noktalarda da müzakereler yoluyla çözmeye çalışıyoruz.”
KİMSEYE EYVALLAHIMIZ YOK
“Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp egemenlik haklarımıza halel getirecek birtakım tavizler vermeye geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar. Bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan, toptan korkmayan bu millet bu tarz tehditlerden mi korkacak? Böyle düşünenler bu ülkeyi hiç tanımamış demektir. Bize karşı uzatılan her dost eline, açılan her dost yüreğine samimiyetle karşılık vermeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı atılan her iyi niyetli adıma misliyle mukabele ettik. Tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp, faizlere bakıp ve tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna sevinmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız. Şimdiden İran’dan Rusya’ya Çin’den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumdayız.”
BU HARAMZADELERE VERİLECEK EN GÜZEL CEVAP
“Türkİye’yİ kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler emin olun yarın çok pişman olacaktır. Milletimize de çok önemli görevler düşüyor. Anneler, bacılar, kardeşlerim; 15 Temmuz gecesi bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak bugün ekonomi saldırılarına karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. TBMM’nin savaş uçaklarıyla bombalanması neyse, ekonomimizin kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Çıplak ellerimizle tankların karşısına dikildiğimiz gibi ekonomi tetikçilerine teslim olmayacak. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap, daha çok çalışarak üretimi artırmak, ihracatı artırmak, istihdamı artırmak olacaktır. Milletimizin tüm fertlerini ellerindeki imkanları üretim yolunda, ihracat yolunda, istihdam yolunda seferber etmeye davet ediyorum. Darbecilere karşı demokrasi nöbetlerine çıkıp meydanları doldurduğumuz gibi, iş yerlerimizi fabrikalarımızı, bürolarımızı dolduralım. Türkiye’yi içine hapsedilmeye çalışıldığı cendereden çıkarmanın yolu kenara çekilmek değil, ileriye atılmaktır. Buna var mıyız?.”
Saldırılara karşı büyümeyedevam edeceğiz
Başkan Erdoğan, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 24 Haziran’da küsüratı söylemeyelim yüzde 77 oy ile destek veren, Başkanlığı şahsıma layık gören tüm Gümüşhaneli kardeşlerime şükranlarımı sunan Erdoğan, “Kardeşlerim bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Biz size hizmetkar olarak bu adımları attık. Bu hafta sonunu dolu dolu Doğu Karadeniz’de geçireceğiz. Ben size hep ne dedim? Biz Ferhat’sak, siz Şirin’siniz. Dağları dele dele geliyoruz. Resmi açılışı yaptık. Zigana’da bitsin Trabzon buradan 20 dakika. Bütün bunlar bir aşk işi aşk. Aşıksanız, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz, bu millete aşığız. Neymiş dövizmiş, neymiş dolarmış. Geçin o işi geçin” diye konuştu.
TÜRKİYE BİR DEĞİŞİMİ YAŞIYOR
Bunun para, pul, makam mevki meselesi olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye 24 Haziran’da sıradan bir genel seçim yaşamadı. Aynı zaman yönetim sistemi değişti. Bununla inkılabi bir değişim yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk kez uygulanmaya başlandı. Kabinemizi belirledik. Ardından atamaları yaptık. İnce eledik sık dokuduk. İnşallah bu süreci devam ettiriyoruz. Ana muhalefet partisi tüm enerjisini koltuğa harcıyor” dedi.
REKOR ORAN İLE TAMAMLAYACAĞIZ
2017 yılında 7,4 büyüme gerçekleştirdik. Özellikle ülkemize döviz kuru üzerinden yapılan saldırılara rağmen büyümeye devam edeceğiz. 2018’i rekor oran ile tamamlayacağız. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. 1000 yıllık tarihimizde eğilip bükülenlerden olmadık. Dik durduk, diklenmedik. Haysiyetimizden taviz vermedik. Bağımsızlığımıza kast edenlere asla müsaade etmedik. Devletimizin hasta adam olarak adlandırıldığı dönemde 10 binlerce şehit verdik ama özgürlüğümüzden taviz vermedik” şeklinde konuştu.
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan’ın Bayburt ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayi ve enerji alanlarındaki iş birliğinin sürmesinden memnuniyet duyduklarını belirten iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.
‘Yazar kasa’ eylemcisinden hükümete destek
Ahmet Çakmak, 2001’de Başbakanlık binasının merdivenlerinden dönemin Başbakanı Ecevit’in önüne yazar kasa fırlatarak ilginç bir eyleme imza atmış, ‘yazar kasa eylemcisi’ olarak da hafızalara kaldı. Dalgalı kur sonrası dolar borcu yüzünden zor durumda kalan Çakmak’ın bu eylemi, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi gözler önüne sermişti. Çakmak, son günlerde dolar üzerinden Türkiye’ye oyun oynanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KENETLENMELİYİZ
Türkiye’ye yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin devamının yapıldığını belirten Çakmak, tankla, uçakla, silahla yapamadıklarını parayla başarmaya çalıştıklarını söyledi. Dünyayı Trump gibi akli dengesi bozuk bir kişinin yönettiğini kaydeden Çakmak, “Bu, Türk milletine karşı yapılan bir operasyondur. Her zamankinden daha fazla birbirimize sarılmalıyız, kenetlenmeliyiz ki bu ülke bugünleri atlatsın” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.