Ekonomiye 381 milyar dolarlık darbe

O dönemde yürütülen çeşitli kampanyalarla “yeşil sermaye” diye ürünlerine satış yasakları konan şirketler birer birer kapatıldı. 28 Şubat sürecinin sebep olduğu toplam ekonomik zararın 381 milyar dolar olduğu ifade edildi. Bu süreç ve sonrasında gerçekleştirilen başarısız ekonomi politikaları, 2001 krizinin kapısını araladı. 28 Şubat süreci ve 2001 krizinin oluşturduğu iç borcu kapatmak için 251 milyar 563 milyon dolar ödendi. 28 Şubat sürecinde el konulan bankaların devlete getirdiği yük de 17 milyar 300 milyon dolar oldu. 2001-2007 döneminde yüksek faiz ödemelerinin ekonomiye maliyeti 78 milyar dolara ulaştı.

‘İRTİCA’ SUÇLAMASIYLA HAYATLAR KARARTILDI

- 28 Şubat sürecinde “irtica” suçlamasıyla, 1635 kişi Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden atıldı.

- 1997-2001 yılları arasında 11 bin öğretmen istifa ederken, 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi.

- Aynı dönemde kılık-kıyafet ve fişlemeler nedeniyle 11 bin 890 öğretmen disiplin cezası alırken 33 bin 271 öğretmen disiplin soruşturmasına tabi tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığında, 28 Şubat sürecinde 4 bin 625 personel fişlendi.

- Kılık kıyafet yasağı nedeniyle 139 kamu görevlisinin yükseköğretim kurumlarında, irtica gerekçesiyle de 128 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevlerine son verildi.

- Yine irtica gerekçesiyle 71 kaymakama meslekten el çektirilirken, 210 vali/kaymakam hakkında rapor tanzim edildi.

- İrticai faaliyette bulundukları iddiasıyla 21 vakıf kapatıldı, kapatılan vakıfların 187 taşınmazına el kondu.