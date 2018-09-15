El Muhaberat deşifre edildi

Hatay Reyhanlı’da 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik’in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki ifade alma işlemleri devam ediyor.

Esad’ın Suriye’deki kalesi olarak bilinen Lazkiye’den Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) nokta operasyonuyla bin 951 gün sonra getirilen Reyhanlı katliamının canisi Yusuf Nazik’i THKP-C Acilciler örgütü konusunda uzman personelin yer aldığı özel ekip sorguluyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince oluşturulan ve THKP-C Acilciler örgütü konusunda uzman personelin yer aldığı özel ekibin sorguladığı Nazik, örgütün bağlantılarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

EL MUHABERAT PARMAĞI

Zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik’in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye’deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural’ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenildi. Terörist Nazik’e MİT ve emniyet istihbarat birimlerince temin edilen fotoğraflardan teşhis yaptırıldığı, özellikle örgütün yurt içi ve dışındaki irtibatları ile örgütle bağlantılı El Muhaberat ajanlarının kimliklerinin deşifresi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

TEK TEK DEŞİFRE ETTİ

Nazik’in, Reyhanlı saldırısının emrini verenler arasında yer aldığını belirttiği El Muhaberat ajanı “Hacı” kod adlı “Muhammed” isimli kişi ile onunla hareket eden diğer ajanların deşifresine yönelik önemli bilgiler paylaştığı kaydedildi. Emniyetteki sorgusuna aralıklarla devam edilen Nazik’in, gerekirse gözaltı süresinin uzatılabileceği ve alınan ifade doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği bildirildi.

İLK GÜN İTİRAF

MİT’teki ön sorgusunda Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını belirten Nazik, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını ve iki “transit” tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiği itirafında bulunmuştu.