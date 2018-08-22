Elçilik saldırısında ‘üst akıl’ bilmecesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara’daki Büyükelçiğine yönelik saldırıyla ilgili Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş gözaltına alınmıştı. İki provokatörün ortaya çıkan görüntüleri tüyler ürpertti. Ellerinde uzun namlulu silahlar ile poz veren saldırganlarla ilgili yeni bilgiler de gün ışığına çıkmaya başladı.

İTİRAF ETTİLER

İlk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul eden Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş’ın suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Saldırganların olay esnasında alkol ve uyuşturucu kullandıkları da tespit edildi. Çelikten’in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olduğu bildirildi.

Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, Osman Gündaş’ın (38) ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Önceki gün akşam saatlerinde gözaltına alınan iki zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapılan ilk inceleme de iki zanlının herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı öğrenildi.

ARKASINDA KİM VAR

Ancak buna rağmen, polis, yakalanmamak için plakalarını led ışıkla aydınlatarak gizleyen faillerin arkasında karanlık bir elin olma ihtimali üzerinde duruyor. Türkiye’nin içinden geçtiği zor günlerde bir üst aklın bu provokasyonu gerçekleştirip gerçekleştirmediği ise araştırılıyor. Öte yandan olayda kullanılan silahın, başka suçlarda da kullanıp kullanılmadığının belirlenmesi içi kriminal laboratuvara gönderildi.

LED AMPUL OYUNU

Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği, şüphelilerin herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Bu arada olaydan sonra kaçan iki zanlının, kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan aracın plakasının “06 BDP 502” olduğu İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edildi.