Elçilik saldırısında ‘üst akıl’ bilmecesi
Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin akabinde yaşanan saldırı olayının failleri yakalandı. İki provokatörün tüyler ürperten fotoğrafları ortaya çıktı. Polis, olay esnasında uyuşturucu kullanan saldırganların ‘üst aklı’nın peşine düştü, azmettiriciler aranıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara’daki Büyükelçiğine yönelik saldırıyla ilgili Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş gözaltına alınmıştı. İki provokatörün ortaya çıkan görüntüleri tüyler ürpertti. Ellerinde uzun namlulu silahlar ile poz veren saldırganlarla ilgili yeni bilgiler de gün ışığına çıkmaya başladı.
İTİRAF ETTİLER
İlk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul eden Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş’ın suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Saldırganların olay esnasında alkol ve uyuşturucu kullandıkları da tespit edildi. Çelikten’in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olduğu bildirildi.
Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, Osman Gündaş’ın (38) ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Önceki gün akşam saatlerinde gözaltına alınan iki zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapılan ilk inceleme de iki zanlının herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı öğrenildi.
ARKASINDA KİM VAR
Ancak buna rağmen, polis, yakalanmamak için plakalarını led ışıkla aydınlatarak gizleyen faillerin arkasında karanlık bir elin olma ihtimali üzerinde duruyor. Türkiye’nin içinden geçtiği zor günlerde bir üst aklın bu provokasyonu gerçekleştirip gerçekleştirmediği ise araştırılıyor. Öte yandan olayda kullanılan silahın, başka suçlarda da kullanıp kullanılmadığının belirlenmesi içi kriminal laboratuvara gönderildi.
LED AMPUL OYUNU
Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği, şüphelilerin herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Bu arada olaydan sonra kaçan iki zanlının, kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan aracın plakasının “06 BDP 502” olduğu İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edildi.
Kanunsuzluğa izin yok
Bayram namazı sonrası TBMM Başkanı Binali Yıldırım gazetecilerle bayramlaştı, kamera kullandı. Ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiğine yapılan saldırıyla ilgili “Hiçbir şekilde kanunsuzluğa yanlışa bu ülkede izin verilmeyecektir. Türkiye’de yabancı temsilcilikler misyonlar güvence altındadır. İlişkilerimiz hangi ülke ile nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan her diplomatın güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biri. Tasvip etmek doğru değildir, kınıyoruz. Kolluk gücümüz İçişleri Bakanlığımız çok hızlı hareket ederek saldırganları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir.
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