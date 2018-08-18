Emine Erdoğan: Kadınlarımız bu büyük başarının ortağıdır. Şimdi taze nefeslerle yolumuza devam edeceğiz
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük.' ifadelerini kullandı.
- AA
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan "#MilletBirHedefBir" heştegiyle AK Parti'nin 6. Olağan Kongresine ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, açıklamasında, "AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi, büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük." değerlendirmesinde bulundu.
Kadınların bu büyük başarının ortağı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Şimdi taze nefeslerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
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