Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Emine Erdoğan: Kadınlarımız bu büyük başarının ortağıdır. Şimdi taze nefeslerle yolumuza devam edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük.' ifadelerini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan "#MilletBirHedefBir" heştegiyle AK Parti'nin 6. Olağan Kongresine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, açıklamasında, "AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi, büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların bu büyük başarının ortağı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Şimdi taze nefeslerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

4 büyükler arasında yapılan transferler

4 büyükler arasında yapılan transferler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA