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Emine Erdoğan, Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Kasım 2017'de resmi açılışı yapılan Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

  • AA
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Okul öğrencileri ve velilerin yer aldığı programda, Maarif Vakfı Okulu'nun yeni aydınlık çehresinin ,Türkiye-Tunus iş birliğini güçlendireceğine olan inanç vurgulandı.

Programda öğrenciler, Türkçe şarkılar seslendirdi.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ün yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'la bazı bakan eşleri de eşlik etti.

Program, aile fotoğrafıyla son buldu.

 

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