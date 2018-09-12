Emine Erdoğan’a İnsani Hizmet Ödülü

Öncelikli olarak yaşamsal aciliyet yaşayan Müslümanlara yönelik kampanyaları koordine eden Kongre, Emine Erdoğan’a ödülü Filistin, Somali, Arakan gibi insani dramların yaşandığı bölgelerdeki insanlar için gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle sundu. Kudüs ve Gazze özelinde Filistin meselesini her zaman ana gündem olarak değerlendiren Emine Erdoğan 2009 yılında Gazze’ye yapılan saldırılar esnasında dünya liderlerinin eşlerini İstabul’a çağırarak ‘’Filistin’ de Barış İçin Kadınlar Elele’’ kampanyasını gerçekleştirmişti. Erdoğan, 2012 yılında çıktığı Myanmar-Arakan seyahatiyle, tüm dünyanın dikkatini Arakan’a ve Arakan’dan yaşanan ırkçı vahşete çekmişti. 2017’deki Bangladeş ziyaretindeyse Kutupalong Kampı’ndaki mültecilerin insanlık dramına ses oldu. Ardından CNN International’de kaleme aldığı, ‘’İnsanlık Rohingya Müslümanlarına sırtını dönmemeli’’ makalesi de geniş yankılar uyandırdı.