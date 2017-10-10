Emniyette ‘Kripto’ alarmı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü FETÖ soruşturmasında öne çıkan Emniyet KOM Şube Müdürlerini Ankara’da topluyor.
- HABER MERKEZİ
81 İlin Şube Müdürü ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele Değerlendirme” başlıklı bir toplantı yapacak olan Soylu’nun, emniyet müdürleriyle FETÖ’nün yanı sıra mafya ve kaçakçılık konuları da ele almasının beklendiği öğrenildi. FETÖ soruşturması kapsamında bugüne kadar toplam 160 bin kişi hakkında soruşturma açılırken, 30 bin kripto ismin daha da belirlendiği ve önümüzdeki günlerde KOM şube müdürleri öncülüğünde bu isimlere yönelik operasyonların hızlanabileceği iddia edildi.
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